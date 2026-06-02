La CNMC concluye que las tarifas aéreas de Aena deberían reducirse entre 2027-2031

El plan de inversiones del DORA III asciende a 9.991 millones de euros, destinando más del 70% a ampliar capacidad, mantenimiento y seguridad en los aeropuertos.

Se prevé una reducción del gasto de explotación de 741,5 millones de euros y un descenso del coste de capital del 9% al 7,4%.

El informe de la CNMC revisa al alza las previsiones de tráfico hasta un 2,2% anual, estimando que en 2031 habrá 366,7 millones de pasajeros.

La CNMC recomienda reducir las tarifas aéreas de Aena un 0,59% anual entre 2027 y 2031, en contraste con el aumento del 3,82% propuesto por la empresa.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) plantea una reducción tarifaria anual en el periodo 2027-2031 del 0,59%, frente al incremento del 3,82% planteado por Aena.

Así de contundente se muestra el organismo en un informe que ha elaborado sobre el Documento de Regulación Aeroportuaria correspondiente al periodo 2027-2031 (DORA III), a solicitud de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

En ese informe, la reducción de tarifas se plantea tras revisar al alza las previsiones de tráfico (del 1,3 % de Aena al 2,2 %), en línea con las tendencias observadas y las estimaciones de organismos internacionales.

Por consiguiente, el número de pasajeros alcanzaría los 366,7 millones en 2031, frente a los 346,7 millones estimados.

Asimismo, el organismo observa una reducción de los gastos de explotación (OPEX) en 741,5 millones de euros.

"La propuesta de Aena plantea un crecimiento de costes muy superior al del tráfico, lo cual supondría asumir ineficiencias operativas que no estarían justificadas", comenta en el informe.

Y, por último, la propuesta responde a la reducción del coste de capital (WACC) del 9 % al 7,4 %, según criterios alineados con la regulación europea y con la práctica en otros sectores económicos regulados por la CNMC.

Para la CNMC, esta revisión adapta los ingresos por pasajero a las previsiones de evolución del tráfico y de los costes, y favorece el mantenimiento de la competitividad de los aeropuertos españoles.

Con los ajustes propuestos, el sistema aeroportuario español mantiene su sostenibilidad económica durante el periodo 2027-2031, tal y como se desprende de los análisis de los principales indicadores económico-financieros y ratios de solvencia analizados.

La propuesta de DORA III incorpora un plan de inversiones que asciende a 9.991 millones de euros, de los cuales más del 70% se destinará a aumentar la capacidad para atender el crecimiento del tráfico, al mantenimiento de las instalaciones y al refuerzo de la seguridad de los aeropuertos y de los pasajeros.

El DORA definitivo ha de aprobarse por el Consejo de Ministros antes del 30 de septiembre de 2026.