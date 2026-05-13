Aena respira aliviada: recupera el tráfico en los aeropuertos de Valladolid y Jerez tras la salida de Ryanair hace un año

Ryanair ha reducido tres millones de plazas en 18 meses en España, concentrando su oferta en grandes aeropuertos y perdiendo pasajeros en el primer trimestre de 2026.

Jerez de la Frontera también ha incrementado su tráfico un 21,2% en abril, con la incorporación de nuevas aerolíneas como Jet2.com e Icelandair.

En abril, el aeropuerto de Valladolid registró un aumento del 71,3% en pasajeros respecto al año anterior, gracias a nuevas rutas operadas por Vueling y Binter.

Aena ha logrado recuperar el tráfico en los aeropuertos de Valladolid y Jerez tras la salida de Ryanair hace un año.

Se cumple un año del cese de operaciones de Ryanair en los aeropuertos de Valladolid y Jerez de la Frontera. Una decisión que abrió una histórica guerra con Aena y que llevó a estos dos aeródromos a hundir su tráfico aéreo. Ahora el balance final favorece al gestor aeroportuario.

Pese a todos los pronósticos, estos dos aeródromos han recuperado parte del tráfico perdido.

Los datos de tráfico del mes de abril demuestran que tanto Valladolid como Jerez no echan de menos a Ryanair.

El caso del aeropuerto vallisoletano es el más impactante. En el cuarto mes del año, por sus instalaciones han pasado 12.073 pasajeros, un 71,3% más que en el mismo mes del año anterior.

La marcha de Ryanair el 28 de marzo de 2025 supuso que su tráfico descendiera entre un 60 y un 70%. Llegó a perder 65.000 pasajeros en tan sólo cinco meses, un dato muy alto para un aeropuerto pequeño y tan dependiente de la low cost.

Antes de irse de Valladolid, Ryanair ofrecía vuelos regulares a Barcelona con tres frecuencias semanales, mientras que a Palma de Mallorca sólo lo hacía en los meses de verano.

Su salida supuso dejar casi desierto este aeródromo, en el que operaba Binter con vuelos a Gran Canaria y Tenerife Norte y otras compañías (Air Nostrum, AlbaStar e Iberojet) en vuelos exclusivos del Imserso.

¿Qué es lo que ha pasado? Aena activó un plan para atraer aerolíneas a este y otros aeródromos.

En Valladolid consiguió que Vueling reanudará la ruta entre Barcelona y Valladolid que había abandonado tiempo atrás. Lo hizo el 28 de octubre del año pasado con tres frecuencias semanales.

La llegada de Vueling sumada a las dos frecuencias semanales de Binter han permitido que en lo que va de año el aeródromo registre 32.498 viajeros, un 7,3% más.

Jerez de la Frontera

Caso parecido es el de Jerez de la Frontera. Ryanair cesó operaciones a la vez que lo hizo en Valladolid.

La aerolínea irlandesa tenía vuelo regular a Barcelona, mientras que Palma de Mallorca y Londres eran destinos de la temporada de verano.

No obstante, en este aeropuerto operaban y operan otras compañías como Iberia, Air Nostrum o Binter, por lo que la salida de la irlandesa le restó tráfico. Pero no tanto como en Valladolid.

En abril, su tráfico aumentó un 21,2% (79.921 pasajeros), mientras que el año pasado perdió en este mismo mes un 25,2% de viajeros. En lo que va de año, suma 209.758 usuarios, un 10,8% más.

“En lo que al tráfico doméstico se refiere, destaca el tirón de las conexiones con Barcelona y Palma de Mallorca”, explican fuentes de Aena.

En cuanto al foráneo, las aerolíneas han reforzado su apuesta por las conexiones con Alemania (país con un importante peso en el sector turístico del destino Cádiz) y Reino Unido (aquí empezará a notarse más al cierre de mayo, con la puesta en servicio de nuevas rutas).

Desde la empresa pública aseguran que desde el verano del año pasado “se han ido incorporando nuevas compañías aéreas a la operativa del aeropuerto, que han ido cubriendo el hueco dejado por Ryanair”.

Eso se traduce en que hasta 15 aerolíneas operan vuelos en Jerez, según datos de Aena. Algunas nuevas, como Jet2.com, que inició vuelos en mayo de 2025 a Birmingham, Leeds y Mánchester o Icelandair y Chair Airlines.

Ryanair pierde tráfico

La salida de Ryanair de estos dos aeropuertos llegó en forma de primer gran recorte de Ryanair en España en protesta por la falta de incentivos de Aena en aeropuertos regionales y por sus elevadas tasas.

Por aquel entonces quitó un avión en Santiago de Compostela y redujo tráfico en cinco aeropuertos regionales: Vigo (-61%), Santiago (-28%), Zaragoza (-20%), Asturias (-11%) y Santander (-5%). En total, 800.000 plazas menos para la temporada de verano en 2025.

Luego llegaron otros dos recortes. Anunció la reducción de un millón de plazas en los aeródromos regionales para la temporada de invierno ya terminada y la eliminación de 1,2 millones para esta temporada de verano 2026.

En total, tres millones de plazas menos en 18 meses en España. A la vez que quitó plazas en los aeródromos regionales las sumó casi en la misma cantidad en los grandes aeródromos.

Con ello consiguió compensar su tráfico y no perder terreno en España. Pero esa estrategia no es eterna y la compañía se llevó su primer gran revés en el primer trimestre: perdió pasajeros por primera vez desde la pandemia.

En concreto, la aerolínea low cost transportó 12,8 millones de viajeros hasta marzo, según los datos de Aena, que cuenta a los usuarios que pasan por los aeropuertos españoles tanto en salidas como en llegadas.