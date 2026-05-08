IAG advierte que más aerolíneas como Spirit podrían quebrar por la crisis del petróleo

IAG planea recuperar alrededor del 60% del aumento de costes con medidas de gestión y eficiencia, acelerando la renovación de flota en Iberia.

El grupo prevé un sobrecoste de combustible de unos 2.000 millones de euros debido al conflicto en Oriente Medio, aunque tiene cubierto el 70% del consumo anual.

IAG contempla aprovechar oportunidades de compra en el sector, pero solo si puede tener el control de la aerolínea adquirida.

Luis Gallego, presidente de IAG, advierte que la crisis del petróleo podría provocar el cierre de más aerolíneas, como ya ocurrió con Spirit.

IAG lanza una advertencia al mercado. “Compañías aéreas como Spirit han cerrado y se pueden producir situaciones parecidas”, ha asegurado el presidente del grupo aéreo.

Lo ha dicho tras presentar resultados y avanzar una caída del beneficio anual previsto por la crisis del petróleo derivada del conflicto en Oriente Medio.

También lo ha comentado en un contexto de crisis en el que “siempre surgen oportunidades” que, en su caso, asegura que “explorarán”.

Por ello, no descarta salir de compras o mirar oportunidades. Es algo que suelen hacer, aunque con condiciones.

Una de ellas es la de poder tener el control de la aerolínea que compra para gestionar con libertad.

Circunstancia que no se dio con TAP Portugal. Motivo por el cual se retiró de la puja en el proceso de privatización al que sí han acudido sus rivales Air France-KLM y Lufthansa.

“IAG es una plataforma de consolidación donde las aerolíneas han entrado y se han consolidado”, ha afirmado el directivo español.

Crisis

En este contexto de crisis por el incremento del precio de jet fuel (combustible de aviación) por la guerra en Irán, el grupo prevé un sobrecoste de combustible de unos 2.000 millones.

Si bien es cierto, “no esperamos problemas de combustible este verano”, ha señalado Luis Gallego, que ha recordado que han reasignado capacidad.

IAG sigue ejecutando su política de coberturas de combustible y en la actualidad tienen cubierto el 70% para el resto del año mediante una combinación de instrumentos financieros.

“Esperamos recuperar alrededor del 60% del aumento del coste del combustible durante este año mediante nuestras medidas para gestionar los ingresos y los costes”, señalan.

¿Qué tipo de medidas? Serán distintas en cada mercado. En Iberia, por ejemplo, su ‘Plan de Vuelo 2030’ tiene un plan de eficiencia con la renovación de flota que van a acelerar “al máximo”, según su presidente, Marco Sansavini.

Lo que sí ha dejado claro Gallego es que “no vamos a parar ninguna inversión, pero evaluamos costes discrecionales”.