Ryanair ya sufre sus recortes en España: su tráfico cae por primera vez desde la pandemia y Vueling amenaza su reinado

Los recortes de Ryanair afectan especialmente a aeropuertos regionales españoles y la compañía ya ha dejado de operar en cinco de ellos, además de reducir capacidad en otros.

Vueling se acerca a Ryanair al aumentar un 4,3% sus pasajeros y cubrir rutas abandonadas por la irlandesa, como en el aeropuerto de Valladolid.

La aerolínea irlandesa ha reducido su cuota de mercado al 19,6% y ha perdido casi 453.000 pasajeros en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Ryanair ha perdido tráfico en España por primera vez desde la pandemia, transportando un 3,4% menos de pasajeros en el primer trimestre de 2026.

Ryanair sufre en sus propias carnes los efectos de los recortes de tres millones de asientos en España por su guerra con Aena. La low cost deja de crecer en tráfico en España y pierde pasajeros por primera vez desde la pandemia.

En concreto, la aerolínea low cost transportó 12,8 millones de pasajeros en el primer trimestre de 2026, según los datos de Aena, que cuenta a los pasajeros que pasan por los aeropuertos españoles tanto en salidas como en llegadas.

Se trata de un 3,4% menos que en el mismo periodo del año anterior. O dicho de otra manera: ha perdido casi 453.000 viajeros en este periodo.

Su cuota de mercado también ha sufrido esa caída. Ha bajado del 21% al 19,6% en estos tres primeros meses de 2026.

Junto con Iberia Express son las dos únicas aerolíneas grandes que pierden tráfico en el primer trimestre.

De hecho, desde la pandemia de la Covid -años en los que se restringió la movilidad mundial- no había vuelto a perder tráfico.

A pesar de ello, la irlandesa sigue siendo la primera en España, pero con Vueling cada vez más cerca.

La compañía aérea de IAG registró 10,5 millones de pasajeros en el primer trimestre, un 4,3% más. Sumó casi los mismos pasajeros que perdió Ryanair: 433.009 usuarios.

De hecho, Vueling tapó el agujero que dejó la irlandesa en el aeropuerto de Valladolid.

La principal razón de la caída de Ryanair está en los recortes que ha llevado a cabo en los aeropuertos regionales españoles que justifica por la falta de incentivos y las elevadas tasas de Aena.

Hablamos de unos 3 millones de plazas menos en 18 meses que afectan a tres temporadas: la temporada del verano pasado (800.000 asientos menos), la de este invierno ya finalizada (1 millón) y la de este verano (1,2 millones).

Ya no compensa

Es cierto que, hasta hace poco, las plazas que eliminaba de los aeródromos regionales las sumaba casi en la misma proporción en los grandes (Madrid, Palma, Alicante…). Ahí estaba la gran trampa de las amenazas de Ryanair al Gobierno español.

Eso le permitía compensar un tráfico y crecer como lo hizo en 2025 con 66,8 millones de pasajeros transportados en España, un 4,1% más.

Pero ahora ya no neutraliza esos recortes de plazas y se nota que pierde fuerza en España.

Hay que tener en cuenta que ha desaparecido de cinco aeropuertos: Valladolid, Jerez, Vigo, Tenerife Norte y Asturias.

Asimismo, su capacidad se ha visto reducida en otros tantos: en Santiago de Compostela ha disminuido un 79% su capacidad; en Zaragoza, un 45%; en Santander, un 41%; en Girona, un 7% ; y en las Islas Canarias, un 6%.

Tampoco ha sabido aprovecharse del trasvase de pasajeros procedentes del modo ferroviario tras el accidente del pasado 18 de enero que ocasionó la muerte de 46 personas en Adamuz (Córdoba).

Los aeropuertos españoles, según las cuentas de Aena, sí lo han hecho incrementando un 3,2% el tráfico hasta marzo (65,6 millones de pasajeros).

Si en los próximos trimestres la caída continúa o se agudiza, podría peligrar el reinado de Ryanair en el cielo español.