¿Peligra el turismo extranjero este verano? Las cancelaciones de Lufthansa y los recargos de Air France disparan las alarmas

España cuenta con suministro energético asegurado y una posición privilegiada, aunque hay preocupación si el conflicto en Irán se prolonga y afecta al abastecimiento.

El sector turístico español mantiene la tranquilidad, ya que la conectividad y la cobertura de combustible de las principales aerolíneas están garantizadas por ahora.

Alemanes y franceses representan casi 25 millones de turistas anuales en España, siendo mercados clave para el sector turístico nacional.

Lufthansa ha cancelado 20.000 vuelos hasta octubre y Air France aplica recargos debido al aumento del coste del petróleo y la escasez de queroseno.

El sector aéreo vive un momento convulso por el aumento del coste del petróleo y por el temor a la escasez de queroseno de aviación. Fruto de ello, Lufthansa ha cancelado 20.000 vuelos hasta finales de octubre y Air France ya está aplicando recargos en sus rutas. ¿Puede afectar esto a la llegada de turistas internacionales a España, especialmente de alemanes y franceses?

Se trata de dos aerolíneas importantes para el turista procedente de Alemania y Francia que recibe nuestro país. De hecho, son de las principales regiones emisoras.

El pasado año, llegaron a España 12,7 millones de franceses y 12 millones de alemanes. Tan sólo fueron superados por los ingleses (19 millones), según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Alemanes y franceses suman casi 25 millones de turistas, más de un cuarto de los turistas internacionales recibidos en 2025 en España (97 millones).

De momento, el sector respira aliviado siempre y cuando no se alargue en el tiempo el conflicto.

“La conectividad con Alemania es muy buena y, además, la mayoría de ellos vienen en operativa chárter que va sobre demanda”, señala a este periódico el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Carlos Garrido.

De cara al verano, la patronal hotelera ve una tendencia “positiva” con un mayor número de plazas hacia España.

“El mercado alemán se regulará, pero es verdad que también el año pasado tenía una sobrecapacidad”, asegura a este periódico Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat).

De ahí que desde la patronal lancen un mensaje de tranquilidad: “El hecho de que se recorten plazas en ese mercado no significa que vayan a venir menos alemanes a nuestro país este verano”.

Avión de Lufthansa. Europa Press

Además, no hay que olvidar que las principales compañías que operan en España con rutas entre ambos países (Iberia, Ryanair, Air Europa o EasyJet) tienen entre un 60 y un 80% de cobertura de combustible garantizada para este año.

Lo que implica que no se prevén cancelaciones ni subirán de tarifas por el aumento del coste del jet fuel (combustible de aviación), al menos por este motivo.

Desde la patronal de agencias de viaje tampoco creen que el recargo de Air France de entre 100 y 400 euros -más alto para rutas de larga distancia- afecte a la llegada de franceses.

De hecho, muchos de ellos eligen el coche como medio de transporte para visitar nuestro territorio.

“Este año va a ser bueno para el turismo receptivo y no por la crisis, sino porque la contratación ya estaba en cifra récord antes del conflicto y todo apuntaba a ser un año bueno”, añade.

No obstante, la otra cara de la guerra en Irán coloca a España en situación de ventaja por ser un destino seguro que pueda atraer turistas que ya no quieran viajar a otros lugares por su cercanía con el conflicto.

Preocupación por escasez

El escenario cambia si la guerra de Irán se extiende en el tiempo. “Estamos preocupados por si se alarga la situación y hay una subida drástica del carburante o por si en algún momento hubiera problemas de abastecimiento”, comenta el presidente de CEAV.

Lo mismo opinan las empresas hoteleras. Alertan de que si la guerra no acaba pronto “sufriremos todos, el turismo y los hoteles también”.

En vista de que es una realidad que la situación se alargue en el tiempo, Aena ha constituido un grupo de trabajo para seguir de cerca el panorama.

En concreto, el grupo está compuesto, además de Aena, por aerolíneas, empresas almacenadoras y el propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

La idea es compartir información y datos de una situación en la que, en principio, España cuenta con una posición privilegiada.

Así lo constató recientemente el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, quien aseguró que España tenía el suministro garantizado y no habría cancelaciones de aerolíneas.

La importación de crudo del Golfo a España es del 11%, mientras que más del 80-85% del combustible de aviación que se carga en los aeropuertos españoles se refina en el Estado español

El propio ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, lo afirmó también hace unos días. España tiene “plena capacidad para afrontar el suministro energético del transporte aéreo”, dijo.

En paralelo, la Comisión Europea aprobó el pasado miércoles un plan de respuesta a la crisis energética provocada por el conflicto en Oriente Próximo, bajo el nombre de AccelerateEU.

Se trata de un plan con el que se pretende garantizar la disponibilidad de combustible de aviación en toda la red aeroportuaria europea. Se pedirá por ello solidaridad entre los países.