La patronal aérea española no prevé cancelaciones de vuelos en verano y garantiza el suministro de queroseno

Las aerolíneas han programado casi 260 millones de asientos para este verano, un 5,7% más que el año anterior, y se recomienda comprar con antelación para evitar subidas de precio.

Aunque el precio del combustible para aviones se ha duplicado, las principales aerolíneas tienen asegurado al menos el 70% de su consumo, limitando el impacto inmediato en los billetes.

El presidente de la ALA destaca que el 80-85% del combustible de aviación en España es refinado localmente, lo que da ventaja frente a posibles crisis de importación.

La patronal aérea en España descarta cancelaciones masivas de vuelos en verano y garantiza el suministro de queroseno pese a la incertidumbre por el conflicto en Oriente Medio.

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) lanza un mensaje de tranquilidad a pesar de vivir una situación “más incierta” que nunca por el conflicto en Oriente Medio. Su presidente, Javier Gándara, no prevé que vaya a haber cancelaciones en verano más allá de los ajustes que se suelen hacer.

Además, “vemos que el suministro de combustible está garantizado y los ajustes son por la situación de mercado”, ha añadido en referencia al anuncio de recargos por aumento del combustible de Volotea en sus billetes.

Gándara ha recordado que la importación de crudo del Golfo a España es del 11%, mientras que más del 80-85% del combustible de aviación que se carga en los aeropuertos españoles se refina en el Estado español. Es decir, España tiene una posición de privilegio.

No obstante, sí ha reconocido que “hay incremento de costes para las aerolíneas, pero no se sabe qué parte se va a cubrir vía margen o vía subida de precio”.

En concreto, el precio del jet fuel (combustible para aviación) se ha duplicado desde el comienzo del conflicto, al pasar de 700 dólares la tonelada métrica a los 1.400 dólares, ha detallado.

Pero en España, las principales aerolíneas (Iberia, Ryanair, Air Europa…) tienen asegurada parte del combustible, al menos del 70%. Por lo que el incremento sólo le afectaría la parte restante.

“Las compañías aéreas con esas coberturas no tienen necesidad de pasarlo a los billetes, pero otras sí”, ha dicho.

En este sentido ha recordado que los precios se fijan por la oferta y la demanda y ha alertado de que “esta crisis además afecta a la renta de las familias”. Es decir, eso podría repercutir en el dinero disponible de los hogares para viajar.

Por ello, ha recomendado comprar con la mayor antelación posible los vuelos para viajar en verano.

Además, ha comentado que hay oportunidades en este escenario. Uno de ellos es que “hay cierto desvío de tráfico de países que están en la zona de conflicto hacia destinos más seguros como España y zona del Mediterráneo”.

Se trata de un desvío de tráfico que ha calificado de “coyuntural”.

Y el segundo es la oportunidad de España para ser un productor de SAF (Sustainable Aviation Fuel o Combustible Sostenible de Aviación).

“Esperamos que esta situación sea el toque de atención definitivo para que se escale la producción de SAF en España y no estar sometidos a la alta volatilidad del crudo”, ha concluido.

Más asientos

A pesar de la situación de inestabilidad, las aerolíneas han programado para esta temporada de verano (desde principios de abril a finales de octubre) casi 260 millones de asientos, un 5,7% más que lo programado hace justo un año.

“Según se desarrolle la temporada se verá en qué se refleja y cómo han ido de llenos los aviones, pero este dato suele ser un buen indicador”, ha asegurado.