IAG crea una nueva empresa de mantenimiento de motores y coloca su base en los talleres de Iberia en Madrid

El desarrollo refuerza el negocio de MRO de Iberia, que se estructura en motores, mantenimiento pesado y componentes, y creará empleo cualificado según el Plan de Vuelo 2030.

IAG Engine Tech contará con un socio minoritario internacional que aportará know-how, presencia global e inversión para acelerar el crecimiento y competitividad del negocio.

La nueva compañía potenciará la producción de motores de Iberia MRO, buscando aumentar la escala, especialización y el empleo en la unidad de mantenimiento.

IAG ha creado IAG Engine Tech, una nueva empresa para gestionar el negocio de mantenimiento de motores del grupo desde las instalaciones de Iberia en Madrid.

El grupo aéreo IAG ha creado una nueva empresa, IAG Engine Tech, que se encargará de gestionar el conjunto del negocio de mantenimiento de motores del grupo y operará desde las instalaciones de Iberia en La Muñoza (Madrid).

IAG Engine Tech también potenciará la producción de motores de Iberia MRO para dotarla de mayor escala y especialización, de forma que permitirá no solo mantener, sino hacer crecer el empleo actual de la unidad de mantenimiento de la aerolínea.

Además, contará con la entrada de un socio minoritario estratégico internacional que aportará, capacidades industriales (know-how técnico), presencia global e inversión para acelerar el crecimiento y la competitividad del negocio, con la ambición de alcanzar una rentabilidad de doble dígito, según fuentes de Iberia.

La compañía ha obtenido la licencia LEAP Premier MRO para el mantenimiento de motores LEAP necesita desarrollar estructuras capaces de operar “con escala global”.

El crecimiento del LEAP está directamente ligado a programas clave como el Airbus A320neo y el Boeing 737 MAX, lo que garantiza una demanda sostenida en mantenimiento durante las próximas décadas

Refuerza a Iberia

Esta evolución refuerza el conjunto del negocio de mantenimiento (MRO) de Iberia, que se estructura en tres pilares complementarios.

El primero es el negocio de motores, que desarrollará a través de IAG Engine Tech, su mayor potencial de crecimiento impulsado por la licencia LEAP y se posicionará en el segmento con mayor demanda futura del mercado.

El segundo, mantenimiento pesado, contará con la capacitación para el A350 en octubre de 2026.

Esto supone un importante refuerzo estratégico que garantizará la capacidad operativa del Grupo Iberia. Además, apoyará a Vueling en su transición de flota y atenderá a terceros en momentos de menor carga.

Y, por último, el negocio de componentes evolucionará para dar soporte al negocio de motores y a la operación del Grupo Iberia.

El impulso del negocio MRO de Iberia e IAG va a crear empleo cualificado y de calidad. Se prevé una importante necesidad de perfiles técnicos especializados ligada al crecimiento de la actividad.

Este nuevo desarrollo industrial se enmarca en la estrategia contemplada en el Plan de Vuelo 2030 de Iberia que busca contribuir a que Madrid sea “un hub aeronáutico a la altura de los grandes europeos y asegurar el futuro de las actividades de handling y de mantenimiento del Grupo”.