Se disparan las aerolíneas que aplican recargos en los billetes y el miedo a la escasez de combustible: ¿peligra el verano?

Aunque en España no hay problemas de suministro de combustible de momento, la situación podría cambiar si el conflicto en Oriente Medio se prolonga.

Las agencias de viajes recomiendan reservar con antelación para evitar futuras subidas de precios en los billetes de avión.

Aerolíneas como Volotea y Air France-KLM ya han implementado suplementos por carburante, que oscilan entre 14 y 400 euros según la compañía y la clase del billete.

El precio del combustible de aviación se ha duplicado por el conflicto en Oriente Medio, lo que ha llevado a muchas aerolíneas a aplicar recargos en sus billetes.

El sector turístico en general y el aéreo en particular están muy pendientes de la frágil tregua en Oriente Medio. La evolución del conflicto y las decisiones que están tomando muchas aerolíneas impactarán en las reservas de los próximos meses, incluso de verano. En este sentido, ¿qué pasará con las vacaciones de este año?

Pues la primera consecuencia es que serán más caras. ¿Por qué? Porque el alto precio del combustible de aviación (jet fuel) está haciendo que muchas aerolíneas apliquen recargos en sus billetes.

En concreto, el precio del jet fuel se ha duplicado desde el comienzo del conflicto, al pasar de 700 dólares la tonelada métrica a los 1.500 dólares, según detalla el director general de easyJet para el sur de Europa, Javier Gándara.

Así, las primeras en aplicar recargos fueron las aerolíneas asiáticas (como Cathay Pacific) por su cercanía al conflicto, luego otras grandes como Air Canada, Aerolíneas Argentinas, Qantas, Air New Zealand… Compañías con una presencia menor en España.

Pero “poco a poco están empezando casi todas las compañías a aplicar subidas por el carburante”, señala a este periódico el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Carlos Garrido.

Desde la patronal detallan que, exceptuando Volotea, es en el resto de trayectos de largo recorrido donde se están aplicando los suplementos.

Volotea fue de las primeras en cancelar algunos vuelos por el fuerte impacto del precio del combustible. Y desde el 16 de marzo aplica un recargo de hasta 14 euros por persona y vuelo en billetes ya reservados.

¿Cómo lo hace? Toma como referencia los precios de mercado del combustible, procedentes de fuentes públicas, siete días antes de la salida y, si es necesario, ajusta el precio de los billetes.

Medida que no saben cuánto durará. “Depende de cómo evolucionen las cosas”, señalan fuentes de Volotea a este periódico.

También desde el 16 de marzo, el grupo Air France-KLM aplica recargos en vuelos de corta y media distancia y desde el 26 de marzo en larga distancia.

En estos últimos, el recargo va desde los 100 a los 400 euros. En clase económica es de 100 euros (70 euros para vuelos a Estados Unidos, Canadá y México); en turista premium de 200; y los viajeros de business pagan 400 euros adicionales, confirman desde la aerolínea francesa.

Otros como el grupo IAG, Ryanair, easyJet o Air Europa de momento aseguran tener buenas coberturas de combustible para 2026, sin embargo, están muy pendientes de la evolución del conflicto.

De ello advirtió Marco Sansavini, presidente y CEO de Iberia, durante su intervención en Wake Up, Spain! Wake Up, Europe! organizado por este periódico.

IAG, su matriz, tiene unas coberturas de combustibles del 62% para todo el año 2026.

Lo que les permite “suavizar en el tiempo el impacto”. No obstante, reconoció que si el conflicto continúa en el tiempo “terminará siendo más visible en nosotros”.

Venta anticipada

En esta tesitura de escalada imparable de precios, ¿qué es lo que se recomienda? Los expertos coinciden en anticiparse para reservar más barato ahora.

“Las agencias de viajes no estamos cobrando suplemento todavía en nuestros paquetes y por eso estamos recomendando la venta anticipada que podría hacerles evitar a los clientes el pago de este suplemento”, señalan desde CEAV.

Y lo dice siendo consciente de que “todo apunta que los precios sufrirán subidas en las próximas semanas”.

Si bien es cierto, aerolíneas como easyJet constatan que hay “cierto parón” en las reservas porque la gente estaría a la expectativa de lo que vaya a pasar de cara al verano.

Escasez de combustible

Eso es consecuencia de otro de los grandes temores: la falta de combustible. Así lo advirtió en una carta Airports Council International Europe (ACI Europe) enviada hace unos días al comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, a la que ha tenido acceso Financial Times.

“Si el paso por el estrecho de Ormuz no se reanuda de forma significativa y estable en las próximas tres semanas, la escasez sistémica de combustible para aviones se convertirá en una realidad para la UE”, decía la carta.

No obstante, Irán anunció el viernes 17 de abril que reabre el estrecho de Ormuz de forma temporal. De la duración del mismo se verá si finalmente hay escasez mundial de combustible para aviones.

En Europa, hace unas semanas Italia dio la voz de alarma: comenzó a racionalizar el combustible en los aeropuertos de Milán Linate, Bolonia, Treviso y Venecia.

Aviones en el aeropuerto de El Prat. Aena

¿Y en España? De momento la situación es normal. Según fuentes de Aena, con la información facilitada por las empresas de almacenamiento de combustible, “nada hace indicar que en los aeropuertos españoles haya un problema de suministro en estos momentos”.

La importación de crudo del Golfo a España es del 11%, mientras que más del 80% del combustible de aviación que se carga en los aeropuertos españoles se refina en el Estado español.

Por lo que, de momento, nuestro país está en una posición de privilegio. Pero todo dependerá de cuánto se dilate el conflicto en el tiempo.

“Si se alarga la situación y se limita el abastecimiento general, sí podría afectar a España”, reconocen desde la patronal de las agencias de viajes.

En definitiva, las vacaciones de verano están rodeadas de mucha incertidumbre. Lo único que puede confirmarse a fecha de hoy es que viajar en avión será más caro este año.