Los controladores convocan huelga indefinida en las torres privatizadas que gestiona Saerco en 14 aeropuertos

Entre las causas se citan cancelación de vacaciones, sobrecarga de trabajo, cambios de turno y organización irregular.

Los sindicatos denuncian falta de plantilla, deterioro de las condiciones laborales y riesgos para la seguridad operacional.

USCA y CCOO convocan una huelga indefinida en las torres de control privatizadas de Saerco desde el 17 de abril.

Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y Comisiones Obreras (CCOO) han convocado una huelga indefinida en Saerco a partir del 17 de abril. El paro afecta a los controladores y controladoras de las torres de control privatizadas gestionadas por la empresa.

La huelga se llevará a cabo en los aeropuertos de Madrid-Cuatro Vientos, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, El Hierro, La Gomera, Castellón, Burgos, Huesca, Ciudad Real, Vigo, A Coruña, Jerez y Sevilla.

Los sindicatos señalan que la razón detrás de la convocatoria es denunciar la "falta de plantilla, el deterioro de las condiciones laborales y su impacto en la seguridad operacional".

Sostienen que el conflicto no responde a incidencias puntuales, sino a un problema estructural derivado de años de "reducción de personal, sobrecarga de trabajo, improvisación organizativa e incumplimientos en materia de descanso, conciliación y planificación del servicio".

Según el preaviso registrado este 6 de abril, la empresa ha ido disminuyendo efectivos sin reponer adecuadamente las salidas, obligando a la plantilla a sostener la operativa en condiciones "cada vez más precarias".

Entre las causas de la huelga, USCA y CCOO citan la cancelación de vacaciones ya aprobadas, el uso abusivo de las disponibilidades, cambios de turno comunicados con escaso margen, falta de claridad en los cuadrantes sobre los descansos obligatorios y prácticas organizativas irregulares en varias dependencias.

Los sindicatos denuncian que estas medidas "han convertido en habitual lo que debería ser excepcional". Advierten además de que la seguridad aeronáutica no puede sostenerse sobre una "plantilla sometida a fatiga, estrés e incertidumbre permanente".

A su juicio, la "falta de descansos efectivos" y la "alteración continua de la organización del trabajo" comprometen la concentración exigida en un servicio esencial como el control aéreo.

USCA y CCOO aseguran también que, antes de convocar la huelga, intentaron abrir una vía de negociación con la empresa, pero las reuniones previstas fueron aplazadas o canceladas de forma reiterada por parte de Saerco.

Los sindicatos señalan que no tenían respuesta a "asuntos clave" como las plantillas reales, la cobertura de ausencias, la prevención de riesgos laborales, la gestión de la fatiga y los criterios de elaboración de cuadrantes.

Con esta convocatoria, los sindicatos reclaman plantillas suficientes, respeto a los descansos aeronáuticos, fin de las activaciones abusivas de disponibilidad, garantía de las vacaciones y condiciones laborales compatibles con la "seguridad operacional y la dignidad profesional".

El preaviso señala además que, con carácter previo, se ha solicitado la mediación obligatoria ante el SIMA.

Cabe recordar que en 2023, USCA y CCOO ya convocaron una huelga similar después de que fracasaran las negociaciones del IV Convenio Colectivo. En esa ocasión, las partes nombraron a un árbitro para dirigir la mediación.

Lo hizo el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid Santos Miguel Ruesga Benito.