Cuenta atrás para pujar por TAP Portugal: Lufthansa y Air France ultiman sus ofertas, mientras IAG podría retirarse del proceso

El Gobierno portugués espera obtener al menos 700 millones de euros por la venta del 44,9% de la aerolínea, reservando un 5% para los empleados.

Las aerolíneas interesadas deben presentar planes estratégicos y garantizar que TAP mantendrá su estatus de operador aéreo de la UE.

Lufthansa y Air France-KLM ultiman sus propuestas, mientras que IAG podría retirarse del proceso debido a las condiciones impuestas por el Ejecutivo luso.

El Gobierno portugués ha fijado el 2 de abril como fecha límite para que Lufthansa, Air France-KLM e IAG presenten ofertas no vinculantes por el 44,9% de TAP Portugal.

El 2 de abril es la fecha fijada por el Gobierno portugués para que Lufthansa, Air France-KLM e IAG presenten sus ofertas no vinculantes para hacerse con el 44,9% de la aerolínea TAP.

De momento, ninguna ha presentado dicha oferta oficialmente. Fuentes de Air France‑KLM confirman a EL ESPAÑOL-Invertia que lo van a hacer y se da por hecho que Lufthansa también. Pero IAG podría abandonar el proceso, según Bloomberg.

De momento, fuentes del grupo propietario de Iberia y Vueling recuerdan a este periódico que el plazo límite es el próximo jueves 2 de abril, pero no aclaran si presentará o no oferta.

Además del precio de compra, las partes interesadas deberán presentar planes estratégicos e industriales concretos, que incluyan sinergias y la garantía de que TAP mantendrá su estatus de operador aéreo de la UE.

El CEO de IAG, Luis Gallego, lleva más de un año asegurando que al grupo le interesa TAP y que tiene un “buen encaje”, especialmente por la presencia de TAP en Brasil, en el Atlántico Norte y en algunos destinos africanos.

Sin embargo, ya ha dejado caer en varias ocasiones que les gusta tener libertad para gestionar las aerolíneas que adquieren y quieren estar seguros de que esas condiciones se mantienen.

La clave está en que el Ejecutivo luso planea vender hasta un 49,9% del capital de TAP, reservando un 5% para los empleados. Es decir, la aerolínea compradora se haría sólo con el 44,9% y no tendría el control mayoritario.

Lufthansa y Air France

Este dilema no lo tienen ni Air France ni Lufthansa, que están apurando hasta casi el final del plazo fijado para presentar ofertas.

Así lo han confirmado a este periódico fuentes de Air France, que ahora mismo están “trabajando en la presentación de una oferta no vinculante antes del 2 de abril”.

Pero la más interesada en el proceso es Lufthansa. A principios de marzo, el consejero delegado de Lufthansa, Carsten Spohr, reiteró su interés en el proceso de privatización.

Según Spohr, la aerolínea portuguesa encaja estratégicamente para fortalecer su oferta en el Atlántico Sur, especialmente hacia Brasil.

Lisboa representaría una ventaja competitiva única dentro del grupo, ya que Lufthansa es la única gran aerolínea europea sin un centro de operaciones allí. IAG y Air France están muy cerca de Portugal.

Y con la reciente adquisición del 41% de Ita Airways, el grupo ya ha demostrado su capacidad para integrar marcas.

Además, el grupo alemán está construyendo una planta de mantenimiento en Santa Maria da Feira, una ciudad portuguesa del distrito de Aveiro.

Si bien es cierto, Lufthansa atraviesa un proceso de transformación que le llevó a anunciar la supresión de 4.000 puestos de trabajo en áreas administrativas en todo el mundo hasta 2030. Algo que podría ser un freno para este tipo de operaciones de compra.

Calendario

La privatización de TAP no es nueva. De hecho, ya pasó por este proceso en 2015, cuando se vendió el 61% de ella a Atlantic Gateway.

Pero la llegada de un gobierno socialista, meses más tarde, aumentó de nuevo la participación estatal al 50%, y en 2020 volvió a elevarla para salvar a la compañía de la quiebra.

En julio de 2025, Portugal relanzó el proceso actual de privatización de TAP.

Entonces, IAG, Air France-KLM y Lufthansa anunciaron en noviembre su interés en adquirir una participación minoritaria en la compañía.

El Gobierno portugués invitó a las tres partes a presentar ofertas no vinculantes a principios de enero, y fijó como plazo el 2 de abril para entregarlas a Parpública, el holding estatal que gestiona el proceso de venta de la aerolínea.

El Ejecutivo luso aspira a obtener al menos 700 millones de euros por el 44,9% de la aerolínea, según la prensa portuguesa.