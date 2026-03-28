España inicia la Semana Santa más cara de la historia, pese a que el sector turístico contiene precios por la guerra

El contexto internacional beneficia a España como destino, aunque se prevé que la subida de combustibles impacte en los precios tras la Semana Santa.

El tren gana protagonismo con un fuerte aumento de reservas, mientras que las tarifas aéreas y de agencias mantienen precios por ahora.

El sector turístico prevé ocupaciones cercanas al 90% en destinos clave y espera resultados históricos en rentabilidad y ventas.

España afronta la Semana Santa más cara de la historia, con precios hoteleros que superan los 116 euros de media por noche.

El sector turístico afronta una Semana Santa con unas perspectivas de resultados históricos en rentabilidad y ocupación, pero también en precios. Y eso que tanto hoteles, como aerolíneas y agencias, aún no han trasladado el impacto del conflicto de Irán en sus reservas.

¿Por qué? “A día de hoy las agencias no están cobrando ningún suplemento y no lo han hecho ya para Semana Santa porque eran precios contratados”, señala el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Carlos Garrido.

Si bien es cierto, los paquetes turísticos llegan a estas fechas con un incremento del 1,3% con respecto al año anterior, según datos del mes de febrero del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Y los precios hoteleros no se quedan atrás. Actualmente, el precio medio de una habitación de hotel es de 116 euros, según cifras correspondientes al mes de febrero de 2026 (último dato publicado por el INE).

Esto supone un crecimiento del 2,9% con respecto al mismo mes de 2025, lo que augura que los precios para esta Semana Santa superarán esos 116 euros de media.

Aunque este dato varía en función de la categoría del establecimiento y del lugar. Así, la tarifa media más alta es de 254,5 euros para los hoteles de cinco estrellas, de 120,6 euros para los de cuatro y de 91,8, para los de tres.

Y el punto turístico con mayor facturación media de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) es Naut Aran (Valle de Arán), con 282,2 euros.

De ahí que las principales hoteleras del país anticipan una campaña de resultados positiva por una robusta venta anticipada y una capacidad de fijación de precios que sigue al alza.

Con ocupaciones que ya rozan el 90% en destinos clave, el sector no solo busca igualar las cifras del año anterior, sino mejorar su rentabilidad en este mes de abril.

En cuanto al transporte ferroviario, datos de Trainline confirman el auge del tren para Semana Santa 2026, con un notable incremento de reservas hacia destinos culturales y escapadas urbanas. Segovia (+143%), Oviedo (+75%) y Girona (+73%) lideran el crecimiento de la demanda.

En paralelo, los precios también acompañan en un sector inmerso siempre en la guerra de tarifas.

El Corredor Sur acumula caídas de precios superiores al 40% respecto a 2019, mientras que otras rutas como las del Levante registran ajustes o estabilización de tarifas.

Aunque el trayecto Madrid-Barcelona ha subido de precio en el último año, sigue siendo más barato que antes de la liberalización.

Y en avión, aerolíneas como Iberia, Air Europa y Ryanair de momento mantienen sus tarifas por tener buenas coberturas.

Sí se notará algo más si el medio de transporte escogido para viajar es el coche, aunque las ayudas aprobadas por el Gobierno suponen un ligero alivio.

Fuera de España

La situación cambia cuando en lugar de pasar la Semana Santa en España los viajeros deciden salir al exterior.

Los españoles se encontrarán con la reducción del tráfico aéreo en Oriente Próximo y en las conexiones con Asia, según Rafael Serra, presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave).

“La situación en Oriente Medio está afectando la demanda de viajes, pero no tanto como cabía esperar. Los españoles mantienen sus planes de vacaciones, aunque optarán por destinos de proximidad, principalmente países europeos”, señala.

Por otra parte, España puede salir indirectamente beneficiada a lo largo de este año por el contexto global y las afectaciones en destinos como Turquía o Egipto.

Impacto de la guerra

Pese a que los precios turísticos en España no notarán el impacto de la guerra en Irán durante estas vacaciones sí es probable que la subida de los combustibles se note más tarde.

“Si sigue subiendo el carburante y la energía acabará afectando a las tarifas hoteleras y, por lo tanto, todo apunta a que habrá incrementos después de Semana Santa”, señalan desde CEAV.

De hecho, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) alerta de que el encarecimiento del precio de los carburantes y los problemas en la red de alta velocidad ferroviaria serán los principales riesgos para el sector a corto plazo.