La huelga de personal de tierra de Groundforce arrancará el lunes 30 de marzo y afectará a 12 aeropuertos
Los paros se han retrasado unos días y coinciden con las vacaciones de Semana Santa.
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Las claves
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Los sindicatos CCOO, UGT y USO han convocado una huelga indefinida para el personal de tierra de Groundforce a partir del 30 de marzo.
La huelga afectará a los servicios de asistencia en tierra en 12 aeropuertos, incluyendo Madrid, Barcelona, Málaga, Palma e Ibiza.
Las protestas se realizarán diariamente en tres franjas horarias: de 5 a 7 h, de 11 a 17 h y de 22 a 00 h.
La convocatoria responde a incumplimientos salariales y a la interpretación unilateral del convenio colectivo por parte de la empresa, según denuncian los sindicatos.
CCOO, UGT y USO han convocado una huelga indefinida para los trabajadores de tierra de Groundforce (Globalia) a partir del lunes 30 de marzo, que se realizará en tres franjas horarias diferentes y afectará a los 12 aeropuertos donde opera la compañía, tras atrasar la convocatoria tres días ya que, en principio, arrancaba este mismo viernes coincidiendo con la Semana Santa.
De esta forma, esta huelga se llevará a cabo entre las 5.00 y las 7.00 horas, entre las 11.00 y las 17.00 y entre las 22.00 y las 00.00 horas de cada día, de manera indefinida.
La huelga afecta a los servicios de 'handling' (asistencia en tierra) en los aeropuertos de Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia, Palma de Mallorca, Ibiza, Málaga, Las Palmas, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y Bilbao.
La convocatoria responde al "incumplimiento por parte de la dirección de la empresa de los compromisos salariales recogidos en el convenio colectivo", según los sindicatos.
Asimismo, señalan que la empresa interpreta de manera unilateral los artículos del convenio, lo que "en la práctica, está suponiendo una pérdida directa de poder adquisitivo".
CCOO, por su parte, denuncia que la empresa está utilizando una interpretación restrictiva del artículo 96 del convenio "para dejar sin efecto lo establecido en el artículo 94, que asegura la actualización salarial conforme a la inflación acumulada desde 2022".
Asimismo, CCOO acusa a la dirección de haber aplicado recortes en las subidas salariales pactadas para determinados grupos profesionales, "lo que constituye un incumplimiento directo del convenio colectivo vigente y genera desigualdades injustificadas dentro de la propia plantilla".