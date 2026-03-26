Puy de Fou propone al exministro Íñigo Méndez de Vigo como vicepresidente del parque temático en España

Íñigo Méndez de Vigo ha sido ministro, portavoz del Gobierno, eurodiputado y catedrático, y cuenta con una amplia carrera en el ámbito público y académico.

La compañía busca reforzar su gobierno con perfiles de experiencia institucional tras alcanzar 1,72 millones de visitantes y más de 70 millones de euros de facturación.

Méndez de Vigo sustituirá a Jesús Sainz, quien tras diez años pasará a ser vicepresidente honorífico en reconocimiento a su trayectoria.

El Consejo de Administración de Puy du Fou España propone a Íñigo Méndez de Vigo como nuevo vicepresidente del parque temático.

El Consejo de Administración de Puy du Fou España ha acordado someter a la aprobación de la junta general de accionistas, que se celebrará el próximo 24 de junio, el nombramiento del exministro Íñigo Méndez de Vigo, como vicepresidente de la compañía en nuestro país.

El barón de Claret sustituirá a Jesús Sainz, que, tras diez años en la compañía, asumirá el cargo de vicepresidente honorífico, en reconocimiento a su trayectoria y contribución.

Este nombramiento responde a la voluntad de Puy du Fou España de reforzar su órgano de gobierno con perfiles de amplia experiencia institucional y visión estratégica, en un contexto de crecimiento y consolidación, tras alcanzar cifras récord de 1,72 millones de visitantes y más de 70 millones de euros de facturación en 2025.

Íñigo Méndez de Vigo cuenta con una dilatada trayectoria en el ámbito público, nacional e internacional.

A lo largo de su carrera ha ocupado, entre otros cargos, el de ministro de Educación, Cultura y Deporte (2015–2018) y de forma simultánea, portavoz del Gobierno (2016–2018).

Previamente fue eurodiputado (1992-2011) y secretario de Estado para la Unión Europea (2011-2015), así como diputado en el Congreso (2016-2019).

Asimismo, ha desarrollado su carrera académica como profesor de Derecho Constitucional y Derecho Comunitario, y ha sido titular de la cátedra Jean Monnet de instituciones europeas.

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ingresó en el Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales en 1981 y ha sido distinguido con grandes cruces de las órdenes de Carlos III y del Mérito Civil, la Medalla de la Orden del Mérito Constitucional y la Legión de Honor de la República Francesa.