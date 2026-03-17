IAG, Ryanair y Air Europa esquivan la subida del petróleo por la guerra en Irán y aguantan sin subir los billetes

Algunas compañías, como IndiGo y Air India, han solicitado ayudas gubernamentales para mitigar el impacto de la subida del combustible.

El precio del combustible es el segundo mayor coste para las aerolíneas y su encarecimiento está afectando a los resultados económicos del sector.

Otras aerolíneas como Air France-KLM, SAS, Qantas, Air New Zealand y Cathay Pacific ya han incrementado el precio de sus billetes debido al aumento del coste del petróleo.

IAG, Ryanair y Air Europa mantienen sus tarifas sin subidas gracias a coberturas de combustible adquiridas antes del conflicto en Oriente Próximo.

El conflicto en Oriente Próximo ya tiene una consecuencia directa en el sector del turismo: la gran mayoría de aerolíneas están subiendo ya los precios de los billetes de avión en todo el mundo. Sólo están siendo capaces de mantener el tipo algunas compañías o grupos como IAG, Ryanair y Air Europa, que por el momento no elevarán sus tarifas.

Y no lo harán porque han hecho los deberes al realizar compras de fuel con muchos meses de antelación al conflicto y, por tanto, a precios más bajos.

En el caso de la matriz de Iberia cuentan con coberturas de combustible suficientemente amplias para aguantar. En concreto, están cubiertos al 62% para el resto del año.

“Esto nos da bastante margen de maniobra y elimina hasta cierto punto la incertidumbre que pueda generar cualquier fluctuación en el precio del jet fuel (combustible de aviación)”, detallan fuentes del grupo IAG a este diario.

La low cost irlandesa también está tranquila. Tienen una cobertura sólida a 67 dólares por barril para los próximos 12 meses, por lo que aseguran que esto "no afectará a nuestros costes ni a nuestras tarifas económicas".

De igual manera, desde Air Europa también confirman a este periódico que tienen "buenas coberturas de combustible" y no se plantean subidas.

Todo ello es un escenario a corto y medio plazo. Otra cosa será si el conflicto se alarga en el tiempo.

Ahí, es posible que tengan que aumentar las tarifas como el resto de la industria, según fuentes del sector.

Por eso y a pesar de estar cubiertos en Iberia confiesan que "no es algo indefinido". Al igual que las anteriores aerolíneas están monitorizando la situación constantemente.

Otras sí lo suben

De momento, estas compañías están siendo capaces de esquivar la crisis del petróleo. Pero el director general de la asociación de líneas aéreas IATA, Willie Walsh, estimó hace unos días que ese encarecimiento de los vuelos “se moverá entre el 8% y el 9%”.

Para el exconsejero delegado de IAG, es "inevitable que, si los precios del petróleo se mantienen altos, los precios de los billetes suban".

De ahí que la lista de aerolíneas que han anunciado la subida de los billetes de avión vaya creciendo a medida que el conflicto muestra síntomas de alargarse en el tiempo.

En Europa, el grupo Air France-KLM aumentó sus tarifas en vuelos de larga distancia desde el 11 de marzo de 2026, mientras que Scandinavian Airlines System (SAS) ha implementado un “ajuste temporal de precios”.

Al otro lado del mundo, Qantas Airways de Australia y Air New Zealand comunicaron la semana pasada aumentos en las tarifas aéreas. Pero sin concretar cifras.

Todo lo contrario que los responsables de Thai Airways, que sí avanzaron datos: prevén un aumento de las tarifas aéreas de entre el 10% y el 15%.

Y Hong Kong Airlines ya aplica subidas de hasta algo más del 35% en ciertos billetes emitidos desde el 12 de marzo.

La también hongkonesa Cathay Pacific aumentará el precio en algunas rutas hacia Norteamérica, Europa y Oriente Medio, donde el recargo oscilará entre los 73 y los 145 dólares (63 y 126 euros).

Petición de ayuda

Hay que tener en cuenta que el combustible es uno de los costes más importantes y volátiles para las aerolíneas, y el más alto después del coste laboral.

Por ello, compañías aéreas de EEUU como United, Delta y Southwest han advertido de un impacto “significativo” de la subida del combustible en sus resultados económicos.

Pero las hay más fatalistas: la finlandesa Finnair advirtió que incluso la disponibilidad de combustible podría estar en riesgo si el conflicto se prolongaba.

Kuwait, un importante exportador de combustible para aviones al noroeste de Europa, ha sufrido recortes en su producción, según Reuters.

Además, la situación comienza a ser tan preocupante que algunas aerolíneas han pedido ayudas a sus Gobiernos.

Tal es el caso de IndiGo (India), que ha iniciado gestiones con el Gobierno indio para obtener alivio fiscal sobre el combustible de aviación, pidiendo reducciones de impuestos estatales y federales que encarecen el jet fuel.

Y Air India reclama rebajas de tasas y posibles medidas de liquidez, argumentando que el combustible supone ya entre el 30% y el 40% de sus costes.