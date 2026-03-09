EasyJet firma con sus pilotos en España un nuevo convenio colectivo con mejoras económicas de hasta el 32%

El nuevo marco laboral afecta a unos 250 pilotos en cuatro bases españolas y busca consolidar la estabilidad y el diálogo entre empresa y trabajadores.

El convenio refuerza la conciliación, ofreciendo más opciones de reducción y adaptación de jornada, y eleva a 144 los días libres anuales.

El acuerdo incluye aumentos en el componente variable de la retribución y mayores aportaciones de la empresa al plan de pensiones de los pilotos.

EasyJet y el sindicato Sepla han firmado un nuevo convenio colectivo para los pilotos en España, con mejoras salariales de entre el 27% y el 32%.

La aerolínea británica EasyJet ha alcanzado un nuevo convenio colectivo para sus pilotos en España. El acuerdo, sellado con el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla), incluye mejoras económicas y profesionales para el colectivo.

Fuentes de la sección sindical de Sepla en EasyJet explican a EL ESPAÑOL-Invertia que el convenio introduce mejoras en el componente variable de la retribución y aumenta las aportaciones de la empresa al plan de pensiones de los pilotos.

En conjunto, y teniendo en cuenta todos los cambios del paquete retributivo, la mejora total se sitúa aproximadamente entre un 27% y un 32%, en función de su categoría y de su antigüedad en la compañía.

El nuevo marco laboral se aplicará a los cerca de 250 pilotos que la compañía tiene contratados localmente en sus cuatro bases españolas y busca consolidar un entorno de estabilidad laboral y diálogo entre la empresa y los representantes de los trabajadores.

Desde el sindicato explican que uno de los objetivos del acuerdo ha sido simplificar y armonizar determinados aspectos del convenio. “El convenio anterior no discriminaba por bases; nos referimos a una simplificación y armonización en varios conceptos”, señalan desde la sección sindical de Sepla en la aerolínea.

Entre las principales novedades destacan las mejoras en conciliación. El acuerdo incorpora más opciones de reducción de jornada por motivos de estilo de lifestyle, incluso en bases estacionales, así como las mismas posibilidades de adaptación de jornada por maternidad o paternidad.

También aumenta el número de días de vacaciones y el de jornadas libres anuales, con un mínimo de 144 días libres al año.

En cuanto al proceso de negociación, desde el sindicato señalan que se ha desarrollado en un clima de diálogo, aunque no ha estado exento de momentos complejos.

“Siempre ha habido diálogo fluido, pero como toda negociación compleja recurrimos a mediación cuando vimos que el proceso podía bloquearse”, indican.

Para la aerolínea, el acuerdo supone además un refuerzo de su apuesta por el mercado español, donde opera cuatro bases y continúa consolidando su presencia como uno de los principales operadores del sector aéreo.