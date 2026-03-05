Las amenazas de Trump ponen en jaque al turismo en España: temor a que 4,5M de viajeros dejen de venir por rechazo

El sector teme que un boicot estadounidense impacte negativamente en aerolíneas y hoteles, pese a la fuerte conectividad aérea entre ambos países.

El turista estadounidense se caracteriza por un gasto medio diario y total superior al de otros visitantes internacionales, lo que lo convierte en un viajero muy rentable para España.

En 2025, 4,45 millones de estadounidenses visitaron España, representando el 4,6% del total de turistas y generando un gasto de 10.200 millones de euros.

Las declaraciones de Donald Trump contra España han generado preocupación en el sector turístico por el posible rechazo de turistas estadounidenses.

La situación geopolítica vuelve a generar incertidumbre en el sector turístico. Las palabras del presidente de EEUU, Donald Trump, tras el rechazo de Pedro Sánchez al ataque estadounidense a Irán han encendido las alertas en la industria del turismo en España.

"En el sector estamos muy preocupados porque el turismo americano es muy importante para España", asegura a este periódico el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Carlos Garrido.

En 2025 visitaron España algo más de 4,45 millones de turistas estadounidenses, lo que representó el 4,6% del total de turistas recibidos, consolidándose como el quinto mercado emisor más importante y el primero no europeo.

Esta cifra supuso un incremento interanual del 4,3%, según datos de Turespaña y del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El gasto total ascendió a 10.200 millones de euros (7,6% del total), situando a Estados Unidos en cuarta posición por volumen de gasto, tras registrar un notable aumento del 13% respecto al año anterior.

El desembolso medio por persona y el gasto medio diario se situaron en 2.296 y 294 euros, respectivamente, mientras que la estancia media alcanzó las 7,8 noches.

Cifra muy por encima del gasto medio de todos los turistas internacionales, que fue de 1.514 euros durante su estancia y de 167 euros al día.

Y es ahí precisamente donde reside la importancia de este tipo de turista: en el gasto que realizan y no tanto en el número de visitantes. Algo que está muy en línea con la estrategia del Gobierno de atraer viajeros de calidad que gasten más frente al visitante low cost.

“Los americanos que vienen a España gastan más y es un tipo de viajero muy rentable”, añaden desde CEAV.

Lo que más preocupa es que surja un sentimiento de rechazo hacia España si los propios estadounidenses toman al pie de la letra las palabras de Trump, según otras fuentes del sector consultadas.

"España no tiene nada que nosotros queramos. Es un pueblo fantástico, pero un aliado terrible. No queremos tener nada que ver con ellos", dijo el presidente del país, quien, además, dio la orden de cortar todo el comercio con nuestro país.

Si los estadounidenses dejan de venir a España, tanto las aerolíneas españolas como Iberia como las de EEUU se podrían ver muy afectadas.

La conectividad entre ambos países ya alcanza las 27 conexiones directas en 2026. En total, 13 ciudades estadounidenses están conectadas con seis españolas. Una apuesta nunca antes vista.

EEUU, refugio

No obstante, desde el sector turístico confían en que "no se complique el turismo en EEUU" y que todo quede en una preocupación pasajera como ocurrió con la guerra arancelaria.

Y no sólo se refiere a la llegada de viajeros de este país hacia España, sino también al revés.

"En estos momentos Estados Unidos al igual que Latinoamérica es un refugio para el turismo y es una alternativa muy positiva al actual contexto geopolítico", señala Garrido.

Y es que la situación en el Golfo Pérsico supone un bloqueo para el turismo ya que Qatar y Dubai son dos hubs muy importantes para el sector turístico y la conectividad con los destinos de la zona.

Ahora mismo están prácticamente cerrados u operando con dificultades; lo que suma más incertidumbre.

De hecho, hoteleras como Meliá, Riu y Barceló están muy pendientes de lo que ocurre en esta zona y el posible impacto en sus hoteles. Lo mismo ocurre con aerolíneas como Iberia, Iberia Express y Air Europa que se han visto obligadas a suspender vuelos.