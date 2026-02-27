IAG gana 3.342 millones en 2025, un 22,3% más, y aumenta sus ingresos un 3,5%

IAG aumentó el dividendo por acción un 8,9% y anunció un programa de recompra de acciones por valor de 1.500 millones de euros.

El holding IAG, que engloba Iberia, British Airways (BA), Vueling y Aer Lingus, ha registrado un beneficio después de impuestos de 3.342 millones de euros, un 22,3% más que un año antes, según un comunicado remitido a la Comisión Nacional de Mercado de los Valores (CNMV).

El grupo ingresó 33.213 millones de euros, un 3,5% más, de los que 28.969 millones provenían por ingresos del pasaje. Los costes alcanzaron los 28.189 millones de euros, un 1,33% más.

Asimismo, obtuvo un beneficio operativo de 5.024 millones, lo que representa un ascenso del 17,3% con respecto a un año antes, mientras que el beneficio antes de impuestos fue de 4.505 millones de euros, un 26,43% más.

El consejero delegado del grupo, Luis Gallego, ha señalado que la compañía ha tenido un rendimiento "excepcional" en 2025, lo que se traduce en resultados financieros "de primer orden", con márgenes "excepcionales" y una rentabilidad "superior" del capital.

La compañía ha aumentado un 8,9% el dividendo por acción y ha anunciado un programa de recompra por valor de 1.500 millones de euros.

