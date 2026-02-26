Meliá anticipa un 2026 positivo pese a las cancelaciones por el accidente de Adamuz o por la situación en Cuba

En 2025, la compañía obtuvo un beneficio neto de 200,2 millones de euros, un 23,6% más, con ingresos consolidados de 2.096,6 millones.

Meliá abrirá 30 nuevos hoteles en 2026 y planea firmar entre 40 y 50 más en el Mediterráneo, Caribe, sudeste asiático y Emiratos Árabes.

La cadena afronta cancelaciones por el accidente de Adamuz y la crisis energética en Cuba, donde los ingresos cayeron a 11 millones de euros.

Meliá prevé un 2026 positivo con reservas un 11% superiores al año anterior y una tendencia de mayor anticipación en las reservas.

Las reservas en libros de Meliá superan ya en un 11% las del año anterior en estos primeros meses de 2026. Algo que le permite al presidente y CEO de la cadena, Gabriel Escarrer, prever un año y un verano “positivos”.

“Vemos una tendencia interesante: la mayor anticipación en las reservas y mejor ocupación en pre y postemporada”, ha señalado el directivo en la rueda de prensa de presentación de los resultados de la cadena.

Esto, con la incorporación de hoteles que no estuvieron disponibles el año pasado, como Paradisus Cancún (reapertura prevista en mayo de 2026), Gran Meliá Don Pepe (octubre) y Paradisus Bali (ya reabierto recientemente), “nos hace pensar que 2026 va a ser un año positivo”.

Eso sí, siempre con la palabra “prudencia” por delante debido al entorno geopolítico y las incidencias que desde principios del año se han producido, como el accidente de tren de Adamuz (Córdoba) o el bloqueo de EEUU a la entrada de petróleo a Cuba.

En cuanto al siniestro ferroviario, Escarrer ha reconocido que “hubo muchas cancelaciones” derivadas de “la falta de accesibilidad y del incremento desproporcionado de las tarifas aéreas”. No sólo en hoteles de Meliá en Andalucía, sino también en Barcelona por los retrasos del AVE.

En ese caso, la cadena española ha asegurado que fue flexible y que muchas de esas cancelaciones las recolocaron en otra parte del año.

En cuanto a Cuba, los ingresos cayeron a 11 millones de euros por la crisis energética y la menor conectividad aérea. Escarrer se ha mostrado seguro con su plan de contingencia y ha afirmado que no se van a retirar de Cuba. “Nos sentimos muy cómodos”, ha aseverado.

Por otro lado, para este año la compañía prevé firmar entre 40 o 50 hoteles nuevos en la zona del Mediterráneo, Caribe, sudeste asiático y Emiratos Árabes.

De cara a las aperturas, abrirán 30 nuevos hoteles en 2026. “El objetivo de inaugurar entre 25 y 30 hoteles al año se vuelve a materializar”, ha añadido.

Resultados

Todo ello tras un buen cierre de año 2025. La cadena alcanzó un beneficio neto consolidado de 200,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 23,6% respecto al año anterior, al tiempo que los ingresos consolidados se situaron en los 2.096,6 millones de euros, un 2% más que en 2024.

Los ingresos sin plusvalías se elevaron hasta los 2.077,6 millones de euros, un 3,2% más que en 2024, confirmando una tendencia de normalización saludable en el ritmo de crecimiento tras los años de fuerte recuperación post-pandemia.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 563,6 millones de euros, un 2% menos que el año anterior; mientras que el RevPAR (ingreso medio por habitación disponible) creció un 5,4% en moneda corriente y un 6,6% en moneda constante, hasta situarse en los 89,6 euros.