Aena cierra 2025 con un beneficio récord de 2.136,7 millones de euros, un 10,5% más

El tráfico de pasajeros en los aeropuertos del Grupo Aena creció un 4,2%, hasta 384,8 millones de pasajeros en 2025.

Los ingresos totales consolidados aumentaron un 9,5%, hasta 6.379,2 millones de euros, impulsados tanto por el negocio aeronáutico como comercial y servicios inmobiliarios.

El Ebitda de la compañía alcanzó los 3.785 millones de euros, con un margen del 59,3% y un crecimiento del 7,8% respecto al año anterior.

Aena cerró 2025 con un beneficio neto récord de 2.136,7 millones de euros, un 10,5% más que en 2024.

Aena registró un beneficio neto récord de 2.136,7 millones de euros en 2025, cifra que supone un 10,5% más que en 2024, según ha informado este miércoles la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El resultado bruto de explotación (Ebitda) en 2025 alcanzó los 3.785 millones de euros, con un margen del 59,3%. Esta cifra supone un crecimiento del 7,8% respecto a 2024.

Los ingresos totales consolidados de Aena en 2025 aumentaron hasta los 6.379,2 millones de euros, un incremento del 9,5% con respecto a 2024.

Los ingresos aeronáuticos fueron 3.346,8 millones de euros, un 4,9% más que en 2024, mientras que los comerciales alcanzaron los 1.975,1 millones de euros, un aumento del 11% frente a 2024.

Las ventas totales de las actividades comerciales crecieron un 8,5% respecto al ejercicio anterior.

En cuanto a los servicios inmobiliarios, los ingresos totales crecieron un 10,5% impulsados por los ingresos de la actividad de carga aérea, que aumentaron un 9% y de otros activos (+35,5%).

La deuda financiera neta contable consolidada del Grupo Aena se situó en 2025 en 5.509 millones de euros, frente a los 5.498 de 2024.

Tráfico

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por los 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) cerraron el año 2025 con 384,8 millones de pasajeros, un 4,2% más que en 2024.

El tráfico de pasajeros en los aeropuertos de Aena en España creció en 2025 un 3,9%, con 321,6 millones de pasajeros. Aena estima que el crecimiento en el volumen de pasajeros en la red de aeropuertos en España para 2026 será del 1,3%, alcanzando aproximadamente 326 millones de pasajeros.

Dividendo

Como resultado de la política del 80% de pay-out, Aena propondrá a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el 16 de abril, la distribución de un dividendo de 1,09 euros brutos por acción con cargo al resultado del ejercicio 2025.

Esto supone un incremento del 11,7% respecto a la cifra de 2024 y beneficiará tanto a sus accionistas privados como públicos.