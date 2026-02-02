Turkish confía en cerrar su entrada en Air Europa en el segundo semestre de 2026 y tener asiento en el consejo

Turkish Airlines planea aumentar su presencia en España, con el objetivo de alcanzar 1,7 millones de pasajeros en 2026 y considera abrir nuevas rutas en el país.

La estructura de capital de Air Europa quedará con la familia Hidalgo (54%), IAG (20%) y Turkish Airlines (26%), lo que dará a la aerolínea turca un asiento en el consejo de administración.

La alianza permitirá a Turkish Airlines y Air Europa expandir su red global, especialmente entre Europa, América Latina y Asia, con Madrid y Estambul como hubs principales.

Turkish Airlines prevé cerrar su entrada en el capital de Air Europa con un 26% en el segundo semestre de 2026, pendiente de aprobación de las autoridades de competencia.

Turkish Airlines apunta al segundo semestre del año como fecha en la que se cerrará definitivamente su entrada en el capital de Air Europa con el 26%, señala a EL ESPAÑOL-Invertia el vicepresidente de ventas para el Sur de Europa de la aerolínea turca, Sedat Orman.

El acuerdo, anunciado en noviembre de 2025 por 300 millones de euros, está pendiente de aprobación por parte de las autoridades de competencia, aunque desde la aerolínea otomana confían en obtener "las aprobaciones necesarias" sin problemas.

"Estamos cooperando activamente con las autoridades para garantizar un progreso fluido" del proceso, añade.

el vicepresidente de ventas para el Sur de Europa de Turkish Airlines, Sedat Orman.

Turkish fue la última aerolínea en sumarse al proceso de búsqueda de socio activado por la familia Hidalgo, tal y como avanzó este periódico.

Air France y Lufthansa eran los grupos europeos rivales a batir. Fue una puja complicada en la que los turcos se impusieron.

"Aunque nos unimos al proceso en una etapa tardía como parte interesada, nuestra propuesta y experiencia nos respaldaron", señala.

De hecho, el presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, recientemente celebró que la propuesta de la aerolínea turca le "dio el dinero y la posibilidad de seguir gobernando Air Europa".

Pero no sólo ganó Air Europa en este acuerdo con el que pagó el rescate de 475 millones a la SEPI.

"La inversión tiene como objetivo expandir el alcance global de Turkish Airlines a través de una red de doble hub centrada en Madrid y Estambul, mejorando la conectividad entre Europa, América Latina y Asia", comenta el directivo.

Así, Turkish Airlines se beneficiará de la fuerte presencia de Air Europa en Latinoamérica, mientras que la filial de Globalia se aprovechará de la operativa de la compañía turca que, además, incrementará su flota hasta los 800 aviones.

Ha cerrado acuerdos con Boeing para comprar hasta 225 aviones (787 Dreamliner y 737 MAX) y con Airbus para más de 200 aviones (A321neo y A350).

Air Europa también ha sellado un acuerdo histórico con Airbus para la adquisición de 40 aeronaves del modelo 350. Los irá incorporando a partir de 2028.

Y más allá de la estrategia comercial, Sedat Orman dice que la asociación se espera que impulse el turismo entre España y Turquía y aumente el tráfico de carga entre ambas regiones, fomentando una mayor integración económica y comercial.

Asiento en el consejo

Una vez se complete la entrada de Turkish, la estructura de capital de Air Europa sería la siguiente: un 54% para la familia Hidalgo, un 20% en manos de IAG y un 26% en las de Turkish Airlines.

Con ese peso, es lógico que los turcos tengan un asiento en el consejo. Así lo ven en Globalia y así lo esperan en Turkish.

"Esperamos tener un asiento en la junta directiva, aunque la estructura final dependerá de los acuerdos operativos y regulatorios", asegura el directivo.

De hecho, las conversaciones al respecto están "en curso" para garantizar que ambas compañías mantengan "una sólida colaboración y alineación estratégica".

Turkish en España

Más allá de la operación de Air Europa, España es para Turkish un país clave en su estrategia. "El país sirve como un eje vital tanto para el turismo como para los viajes de negocios", afirma el directivo.

Actualmente, vuelan a seis destinos: Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Valencia y Sevilla, siendo esta última inaugurada el pasado otoño.

Para 2026, "nuestro objetivo de tráfico es lograr un aumento significativo en el volumen de pasajeros en España, alcanzando aproximadamente 1,7 millones de pasajeros", avanza. Eso supone un aumento del 7% en comparación con 2025.

Y la idea es seguir creciendo. Por ello, no descarta abrir nuevas rutas en nuestro país.

"España ofrece muchas opciones atractivas y varias ciudades prominentes están en nuestro radar como posibles desarrollos futuros", concluye.