El drama de los venezolanos en Navidad: 34.000 afectados por los vuelos suspendidos de Iberia, Air Europa y Plus Ultra

La conectividad aérea de Venezuela se ha reducido al mínimo, con solo unas pocas aerolíneas internacionales y nacionales manteniendo vuelos hacia el país.

El plan especial del régimen de Maduro para repatriar a los venezolanos varados no se ha puesto en marcha, dejando a muchos sin alternativas para regresar a su país.

La cancelación de vuelos se debe a la retirada de derechos de operación por parte del gobierno venezolano tras la suspensión de rutas por motivos de seguridad.

Más de 34.000 pasajeros, en su mayoría venezolanos, se ven afectados por la suspensión de vuelos a Venezuela de Iberia, Air Europa y Plus Ultra durante diciembre.

La crisis aérea de Venezuela no sólo supone un aislamiento internacional para el país, sino que ha dejado a muchos de sus ciudadanos tirados por el mundo, en plenas Navidades y sin apenas alternativas para regresar a su país. O al revés, para salir de él.

En España, la cifra de afectados total superará los 34.000 pasajeros, según cálculos realizados por este periódico a raíz de los datos aportados por Iberia, Air Europa y Plus Ultra.

A estas aerolíneas, además, Venezuela les retiró sus derechos de vuelos como represalia por las suspensiones de sus operaciones. Motivo por el cual, por ejemplo, Plus Ultra no ha fijado una fecha límite para mantener sus rutas canceladas.

La aerolínea cuenta con cuatro vuelos semanales por sentido (tres desde Madrid y uno desde Tenerife a Caracas).

En total 32 vuelos en el mes de diciembre, lo que deja un saldo de 9.500 afectados. Las rutas canceladas en noviembre ya dejaron en tierra a 2.400 viajeros.

Pero el volumen se incrementa más en el caso de Iberia que, como mínimo, no volverá al país hasta el 31 de diciembre.

Esta decisión afectará a 12.000 viajeros y supondrá la suspensión de un total de 40 vuelos (de ida y vuelta). Suspensiones que se suman a los 3.000 pasajeros afectados por las diez cancelaciones del mes de noviembre.

Aeropuerto de Caracas.

En el caso de Air Europa, la suspensión es hasta el 12 de diciembre. En total, son 16 vuelos (de ida y vuelta) que no despegarán, afectando a más de 4.500 pasajeros.

No obstante, la compañía dice seguir monitorizando la situación, por lo que en función de las circunstancias valorarán prorrogar su decisión de no volar al país.

Sólo las cancelaciones de estas tres aerolíneas (entre el 22 de noviembre y el mes de diciembre) han afectado y afectarán a más de 34.000 viajeros.

Pero hay otras dos aerolíneas venezolanas, Estelar y Laser (aliada de Plus Ultra) que realizan la ruta Madrid-Caracas. Tampoco están volando y no están informando con tiempo a los usuarios. Se desconoce la cifra de afectados.

Por ello, muchos venezolanos acuden a diario al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en busca de noticias sobre los vuelos de regreso a su país, según ha podido saber este periódico.

La gran mayoría de las aerolíneas ofrece el reembolso del billete o el cambio del vuelo. El problema es que esa alternativa no devuelve a los cientos de venezolanos a su país.

El régimen de Nicolás Maduro ordenó un plan especial para el retorno de los venezolanos varados en otros países.

También pretendía facilitar los itinerarios de salida de aquellos que deban viajar fuera del territorio. Sin embargo, no parece que se haya puesto en marcha todavía.

Precaución

El 22 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) instó a los vuelos comerciales a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa en la región".

Eso provocó que muchas aerolíneas suspendieran vuelos. En España, Iberia, Air Europa y Plus Ultra lo hicieron.

Y en el resto del mundo otras siguieron el mismo camino: portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña Gol, la chilena Latam y la turca Turkish Airlines.

A Venezuela no le gustó esta decisión. El Gobierno venezolano dio 48 horas para que las aerolíneas que habían suspendido vuelos volvieran al país.

Aerolíneas en el aeropuerto de Caracas. EFE

Al no hacerlo, retiró los derechos de vuelo a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol, según la Gaceta de la República Bolivariana de Venezuela.

Más tarde añadió a esta lista dos aerolíneas más: Air Europa y Plus Ultra.

IATA, la asociación que engloba a buena parte de las aerolíneas de todo el mundo, ya alertó de los efectos negativos de quitar los derechos de vuelo.

“Esta decisión reducirá aún más la conectividad hacia el país, que ya es uno de los menos conectados de la región”, señalaron.

Desde entonces, apenas hay vuelos internacionales con conexión a Venezuela.

Ahora mismo sólo mantienen operaciones en el país Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena -que vuelan a destinos de América Latina y el Caribe-, así como las compañías locales Avior y Conviasa (estatal).