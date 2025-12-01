Iberia mantiene sus vuelos a Venezuela cancelados hasta el 31 de diciembre

El Gobierno venezolano retiró los derechos de vuelo a varias aerolíneas y solo permanecen operando algunas empresas locales y regionales.

Otras aerolíneas internacionales como Air Europa, TAP, Avianca, Latam, Turkish Airlines y Gol también han suspendido operaciones.

El cierre del espacio aéreo venezolano fue advertido por el presidente de EEUU, Donald Trump, lo que incrementó la tensión.

Iberia ha cancelado sus vuelos a Venezuela hasta el 31 de diciembre, siguiendo recomendaciones de seguridad.

La tensión en Venezuela continúa. Muchas de las aerolíneas internacionales mantienen suspendidos sus vuelos a la zona, entre ellas la española Iberia, que ha suspendido sus rutas hasta el 31 de diciembre.

Y más tras el aviso este fin de semana del presidente de EEUU, Donald Trump, a todas las aerolíneas de que el espacio aéreo venezolano está cerrado. Una medida que suele ser el primer paso para una operación militar.

"Siguiendo la recomendación de Aesa, Iberia cancela sus operaciones en Venezuela hasta el día 31 de diciembre", señalan fuentes de la aerolínea a este periódico.

La intención de la compañía es "retomar los vuelos a Venezuela en cuanto se recuperen las plenas garantías de seguridad", añaden.

Por su parte, Air Europa también mantendrá las rutas canceladas "hasta que las condiciones sean las adecuadas", señalan a este periódico fuentes de la aerolínea. No obstante, no han dado una fecha límite para volver.

Estas compañías aéreas están ofreciendo a los clientes afectados la posibilidad de cambiar sus vuelos para otra fecha, para otro destino cercano o bien, solicitar el reembolso del importe del billete.

Ahora mismo sólo mantienen operaciones en el país Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena -que vuelan a destinos de América Latina y el Caribe-, así como las compañías locales Avior y Conviasa (estatal).

Precaución

Hace más de una semana, la Administración Federal de Aviación (FAA) instó a los vuelos comerciales a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa en la región".

Eso provocó que muchas aerolíneas suspendieran vuelos. En España, Iberia, Air Europa y Plus Ultra lo hicieron. Y en el resto del mundo otras siguieron el mismo camino: portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña Gol, la chilena Latam y la turca Turkish Airlines.

A Venezuela no le gustó esta decisión. El Gobierno venezolano dio 48 horas para que las aerolíneas que habían suspendido vuelos volvieran al país.

Al no hacerlo, el pasado jueves retiró los derechos de vuelo a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol, según la Gaceta de la República Bolivariana de Venezuela.

Una medida de presión para obligarlas a volver a operar en el país. Pero las aerolíneas no se la pueden jugar. Lo que prima es la seguridad. Venezuela dice que está garantizada, pero EEUU no.

No obstante, Venezuela no impuso el mismo castigo a todas. Por ejemplo, las españolas Air Europa y Plus Ultra se libraron.

Algo que se entiende como un intento para enfrentar a las propias aerolíneas en una guerra comercial, según los expertos.

IATA, la asociación que engloba a buena parte de las aerolíneas de todo el mundo, ya alertó de los efectos negativos de quitar los derechos de vuelo.

“Esta decisión reducirá aún más la conectividad hacia el país, que ya es uno de los menos conectados de la región”, señalaron.