Aena destinará la mitad de los 13.000M a aumentar un 30% la superficie de nueve aeropuertos para evitar su saturación

Aena llevará a cabo durante los próximos años un ambicioso proyecto de ampliación de la capacidad de algunos de sus principales aeropuertos en España. El objetivo es prepararlos para el crecimiento de pasajeros que se prevé en las próximas dos décadas y evitar así el riesgo de saturación.

En concreto, el gestor de infraestructuras añadirá unos 925.000 metros cuadrados a la superficie de nueve aeropuertos españoles. Esto supondrá incrementarla casi un 28% más en comparación con los datos actuales.

Aena ya tiene preparados, aunque en distinto grado de desarrollo, los proyectos para los aeropuertos de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Tenerife Sur, Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, César Manrique-Lanzarote, Alicante-Elche Miguel Hernández, Málaga-Costa del Sol, Ibiza y Menorca.

A estos se sumarán próximamente las ampliaciones de las terminales de los aeropuertos de Valencia y Bilbao, para los que se está elaborando actualmente el análisis funcional. Aena tiene previsto licitar los proyectos en el marco del proyecto DORA II, que cubre los ejercicios 2022-2026.

Estos proyectos se llevarán casi la mitad de las inversiones contempladas para el periodo 2027-2027, que dedicará unos 6.051 millones de euros, del total de 12.888 millones de euros, a lo que denomina "grandes actuaciones". No obstante, algunas de ellas se completarán con el DORA IV.

Barajas

Uno de los proyectos más ambiciosos es el de la ampliación de Barajas, con el fin de elevar su capacidad de los 70 millones pasajeros actuales a unos 90 millones. Aena destinará a este proyecto unos 4.000 millones de euros. Alrededor de la mitad se ejecutarán en el marco del DORA 2027-2031 y la otra mitad en el programa posterior.

Para la terminal 4, los planes de Aena contemplan ampliar todo el edificio, incluyendo la parte del procesador (zona de facturación y controles de seguridad). También se extiende el dique norte y hay una pequeña ampliación del sur. En total, se sumarán 171.600 metros cuadrados a los 764.000 actuales.

En el caso de la T4 satélite, se añadirán 133.400 metros cuadrados a los 319.100 metros actuales, mejorando el control de pasaportes y las conexiones e incrementando las puertas de embarque. Para ello, también se ampliarán tanto el procesador como el dique.

Fuentes de Aena detallan que los proyectos básicos de ambas ampliaciones ya están finalizados y que los proyectos constructivos se encuentran "muy avanzados", a la espera de finalizar la tramitación medioambiental para su licitación.

Pasajeros con maletas visualizan las pantallas, en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 14 de agosto de 2025, en Madrid (España).

Por otro lado, se construirá un edificio nuevo que unificará la T1, T2 y T3 en una sola terminal y las actuales se convertirán en zonas de embarque. Dado que las nuevas instalaciones se situarán donde está el parking en superficie de la T1, se crearán dos nuevos aparcamientos.

En este caso, se añadirán unos 151.000 metros cuadrados a su superficie actual de 623.300 metros cuadrados. A día de hoy, se está redactando el proyecto básico y se ha iniciado en paralelo la tramitación medioambiental.

Barcelona

En una fase menos avanzada se encuentra el proyecto de ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, que aumentará su capacidad desde los 55 millones de pasajeros hasta los 72 millones. Se estima que el coste ascienda a unos 3.200 millones de euros, de los que algo más de 1.000 millones se incluirán en el plan para 2027-2031.

Entre las medidas incluidas en este proyecto se encuentran la ampliación de la llamada "pista del mar" o "pista corta" en unos 500 metros. También se aumentará la zona de facturación y, principalmente, el control de seguridad, pensando en la implantación de nuevas tecnologías y el futuro edificio satélite.

Un pasajero con sus hijos en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat EFE

Dado la ampliación de la terminal se llevará a cabo hacia los edificios del aparcamiento, será necesario modificar los accesos al aeropuerto catalán.

En este caso, el análisis funcional ya se ha finalizado y se están redactando el proyecto de construcción. Esto permitirá ampliar en 70.4000 metros cuadrados la terminal 1, que cuenta actualmente con unos 651.800 metros cuadrados.

Canarias

Además de los grandes aeropuertos de Madrid y Barcelona, el plan de Aena también contempla reforzar los que existen en varias islas canarias ante el aumento previsto de la demanda. Donde más avanzados están los trabajos en el de Tenerife Sur. El gestor espera poder licitar la obra "pronto".

El edificio actual de la terminal no sólo será ampliado, sino que sufrirá una transformación total. En concreto, se sumarán unos 78.600 metros cuadrados a los 150.300 de los que dispone actualmente.

Por su parte, la ampliación de la terminal del aeródromo de Tenerife Norte añadirá unos 20.000 metros cuadrados a los 46.5000 actuales. En este caso, ya se ha realizado el análisis funcional y se está elaborando el proyecto.

El tercer aeropuerto de Canarias que verá ampliada su capacidad será el de Lanzarote, que prácticamente duplicará su superficie al agregar 50.000 metros cuadrados a los 57.400 que ocupa ahora. Aena ampliará y unirá las terminales que se encuentran actualmente separadas.

Otros aeropuertos

El proyecto de ampliación en 100.000 metros cuadrados de la nueva terminal del aeropuerto de Alicante-Elche costará más de 1.000 millones. Comenzará en el periodo que cubre el DORA III, pero se finalizará con el siguiente programa.

Málaga-Costa del Sol, que tiene hoy en día una superficie de 240.700 metros cuadrados, añadirá unos 109.000 más. La elaboración del proyecto se licitará previsiblemente este año y contemplará, entre otras medidas, la construcción de un nuevo dique.

En Baleares, el aeropuerto de Ibiza tendrá 21.200 metros cuadrados más, que se sumarán a los 73.700 actuales. El proyecto, que se licitará con el DORA actual, incluirá ampliaciones centradas en áreas clave como seguridad, pasaportes, calidad y tecnología

Por último, y a la espera de conocer lo que ocurra con los aeródromos de Valencia y Bilbao, Aena licitará también antes de 2027 el proyecto de ampliación del de Menorca. A sus 77.000 metros cuadrados se añadirán otros 19.100.

Inversiones

Sin embargo, fuentes de Aena remarcan que todos los aeropuertos se verán beneficiados del plan anunciado este jueves. Y es que además de "grandes actuaciones", también se realizarán inversiones significativas en la gran mayoría de los que componen su red.

De hecho, se reservan 3.037 millones de euros para otras acciones de menor tamaño en materia de infraestructuras. Por ejemplo, para realizar mejoras en instalaciones antiguas que no requieren necesariamente más capacidad, sino mantenimiento.

Por otro lado, a servicios de Tecnologías de la Información (TI) se dedicarán 973 millones de euros, mientras que para seguridad hay 897 millones de euros. Los proyectos de sostenibilidad contarán con 288 millones de euros y los de innovación con 219 millones de euros.

A lo que se conoce como planificación aeroportuaria, que incluye medidas con el aislamiento acústico o la protección del patrimonio histórico, se destinarán 239 millones de euros. Además, habrá 789 millones de euros para "pequeñas actuaciones descentralizadas".

Unas inversiones, todas ellas, que ayudarán a que España siga siendo uno de los hubs aeroportuarios más importantes del mundo. De hecho, el Consejo Internacional de Aeropuertos prevé que dentro de 30 años siga siendo uno de los cinco países con más tráfico aéreo del mundo. Y el único europeo.