El Gobierno dispara la inversión en aeropuertos para ampliar Barajas y El Prat y desafía los límites turísticos de España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció casi 13.000 millones de euros en inversiones para los aeropuertos de Aena. Una ola inversora histórica que permitirá a España desafiar los límites turísticos del país gracias a la ampliación de aeropuertos que están al límite de su capacidad.

En concreto serán 12.888 millones de euros para el periodo comprendido entre 2027-2031. De ellos, 9.991 millones de euros corresponden a inversiones reguladas.

Esa es la única cifra exacta de la propuesta de Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) III realizada por Aena. El resto, se irán conociendo a lo largo del año cuando sea sometido a consulta ante las aerolíneas y pase los filtros de Aviación Civil y de la CNMC.

Si bien es cierto, bien es sabido que tanto el DORA II -el actual- y el DORA III incluirán las ampliaciones de aeropuertos ya anunciadas, como la de Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Alicante-Elche, Málaga-Costa del Sol, Lanzarote o los dos aeródromos de Tenerife.

De hecho, el propio presidente de Aena, Maurici Lucena, afirmó que “la fuerza impetuosa del tráfico tras la pandemia ha colocado a muchos aeropuertos cerca de su límite de capacidad”.

Entre ellos, destacó el de Madrid y el de Barcelona, pero también aseguró que “los más turísticos” necesitan de esta “nueva ola inversora”.

Sólo la ampliación del aeropuerto de Barajas tendrá un coste de 4.000 millones, mientras que la de El Prat se estimó en más de 3.000 millones y el de Alicante en 1.000 millones. “Hay proyectos que, por su envergadura, van a más de un DORA”, señalan fuentes de Aena. Por lo que algunas ampliaciones irán en varios periodos inversores.

100 millones de turistas

¿Qué va a permitir esta inversión en aeropuertos? Esta inversión se hace “pensando en las cifras récord de 2025 y en la disposición de batirlas en los próximos años”, aseguró Sánchez durante el anuncio realizado el jueves en el aeropuerto de Alicante-Elche.

Con cifras récord hacía referencia a la previsión de que los aeropuertos de Aena en España alcancen el récord de 320 millones de pasajeros al cierre de 2025.

Si los aeropuertos españoles reciben más turistas internacionales eso tiene un efecto inmediato también en los datos turísticos del país.

Y más en un año en el que se espera batir la cifra de 100 millones de viajeros extranjeros. El año pasado llegamos a los 94 millones.

Una cifra que duplica a la población del país, actualmente en 49,3 millones de ciudadanos (con datos del INE del segundo trimestre de 2025).

De momento, parece factible batir el récord. En los siete primeros meses del año han llegado a España 55,5 millones de viajeros extranjeros, un 4,1% más.

Es decir, faltan 45 millones en cinco meses por contabilizar. Pero tanto el Gobierno como Aena dan por hecho que se llegará a esa cifra.

Y aquí las voces más críticas del sector turístico llevan años alertando de que llegar a los 100 millones no es del todo deseable si no se consigue desestacionalizar la oferta y los destinos.

Aeropuerto de Málaga, perteneciente a la red de Aena. iStock

El fundador de Room Mate, Kike Sarasola, ha dicho en varias ocasiones que “moriremos de éxito” por no saber gestionar los millones de turistas que llegan a España.

Y, por lo poco que se ha desvelado del DORA III, parece que las principales inversiones se las llevarán las grandes ciudades turísticas en detrimento de otras más pequeñas.

Si a esto le sumamos los recortes de Ryanair en aeropuertos regionales, el panorama nos podría llevar a grandes destinos sobresaturados, como ya ha ocurrido en zonas de Canarias, Baleares o Cataluña. Algo que, a su vez, genera rechazo en la comunidad vecinal porque es una causa directa de que aumente el precio de la vivienda.