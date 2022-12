La Audiencia Nacional da la razón a Ryanair en su conflicto con USO, UGT y Sitcpla por el acuerdo con CCOO

La sala de lo social de la Audiencia Nacional ha desestimado las demandas interpuestas por los sindicatos de tripulantes de cabina de pasajeros (una de USO y Sitcpla y otra de UGT) que reclamaban la nulidad de los acuerdos suscritos entre la aerolínea y CCOO firmado en mayo de 2022, según la sentencia a la que ha tenido acceso este medio.

Ambas demandas alegaban que el acuerdo entre Ryanair y CCOO en un proceso negociador paralelo al que se mantenía abierto con USO y Sitcpla, “vulnera la libertad sindical en su vertiente de acción sindical-negociación colectiva” así como el derecho a la libertad sindical de los trabajadores ya que los acuerdos alcanzados “imponen a los trabajadores su afiliación a CCOO si les interesa acogerse a ellos”.

Sin embargo, esta sentencia considera que ambos pactos con distintos sindicatos pueden coexistir. “Tratándose de pactos extraestatutarios, de firmarse ambos, los dos podrían convivir sin colisión al ser distintos sus ámbitos subjetivos de afectación”.

Y entiende que al haber iniciado “otro proceso negociador del mismo tipo de forma paralela y no conocida, no puede considerarse en principio atentatorio de la libertad sindical de los demandantes, pues este derecho no se ve afectado por acuerdos alcanzados con otro sindicato cuyos resultados no les conciernen y tampoco a sus afiliados”.

Además, destaca que el proceso negociador entre USO y Sitcpla se había prolongado, si bien con interrupciones, durante dos años y medio, se habían introducido incluso medidas de mediación, empleadas de forma asidua en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA). Y reconoce que Ryanair hizo por “desbloquear la situación enquistada”.

En cuanto a la perspectiva de exigir la previa afiliación como condición para la aplicación del acuerdo, la sentencia estima que “resulta razonable y entra dentro del ejercicio de la propia libertad sindical de CCOO”.

Por tanto, se trata de una sentencia que avala el acuerdo entre Ryanair y CCOO. Además, también es relevante la victoria de la compañía irlandesa teniendo en cuenta los conflictos laborales en los que ha estado inmersa la aerolínea desde sus inicios en España.

Acuerdo

Cabe recordar que en mayo de este año, Ryanair y CCOO hicieron público un acuerdo que calificaron de “histórico”. Con este acuerdo los tripulantes pasarían a tener contratos directos con Ryanair y no con las agencias de contratación.

También incluye la restauración salarial y la equiparación salarial al alza en todas las bases de España. Además, se abría la puerta a la negociación de un convenio colectivo.

Fuera de este quedaban fuera los sindicatos USO y Sitcpla con quien habían estado negociando desde 2019 un acuerdo con vistas a cerrar un convenio laboral. Sin embargo, en 2021 las negociaciones se rompieron y la aerolínea comenzó a negociar otro acuerdo distinto con CCOO.

Meses después, USO y Sitcpla anunciaron 18 jornadas de huelga a principios de verano. Y después, en una segunda convocatoria, del próximo 8 de agosto y hasta el 7 de enero de 2023, ambos incluidos, se sucederán paros de 24 horas, de lunes a jueves, semanalmente.

