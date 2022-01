Palladium espera superar este año las ventas prepandemia y desarrollar un nuevo proyecto con Hard Rock

Hotel Only You de Palladium.

El grupo hotelero Palladium se ha mostrado muy optimista y confía en recuperar en 2022 la facturación de antes de la pandemia (752 millones). Todo ello tras cerrar un 2021 con 445 millones de euros de facturación, un 131% por encima de las cifras de un año anterior, pero un 40% por debajo de 2019.

Así lo ha anunciado el CEO de la cadena, Jesús Sobrino, durante una rueda de prensa celebrada en Fitur, junto con el presidente de la hotelera, Abel Matutes.

La estrategia es clara: reconvertir hoteles de tres estrellas a otros de cuatro y de gran lujo y crecer de forma sostenida. así, para este año llevará a cabo la reconversión de tres estrellas a cinco del TRS Ibiza Hotel, pero Sobrino ha adelantado que "tienen algo" con otra marca de Palladium, Hard Rock, aunque "no puede anunciar nada" al respecto.

Al margen de los seis países en los que opera la cadena hotelera, tanto Sobrino como Matutes han confirmado otros destinos en los que estudian expandirse, como Estados Unidos, el Caribe, Francia o Portugal. El grupo, que actualmente opera 43 hoteles (de los que 37 son de la familia Matutes) con 13.200 habitaciones en seis países.

Acuerdo con El Corte Inglés

El Corte Inglés y Palladium Hotel Group, que participan al 50% en el negocio hotelero, cerraron recientemente la venta de cinco hoteles de la marca Ayre Hoteles, que suman cerca de 800 habitaciones, situados en Barcelona, Madrid, Córdoba y Oviedo, así como un solar en Oporto (Portugal) a la compañía Eurazeo.

Esta venta se enmarca dentro del plan de reforzar su posición en el segmento de hoteles de alto valor añadido mediante el desarrollo de nuevos establecimientos de la cadena Only You Hotels. “Con la venta el compromiso es reinvertir el 100% del precio en nuevos hoteles de la marca Only You”, ha apuntado Jesús Sobrino.

En este sentido, ambas compañías analizan diversas opciones en lugares privilegiados de diversas ciudades tanto españolas como de otros países para aumentar su presencia en el segmento de hoteles premium lifestyle.

Además, Palladium Hotel Group y El Corte Inglés prevén la transformación de Ayre Hotel Sevilla en un nuevo Only You, con el objetivo de reforzar su posicionamiento en este segmento de alta gama. Este hotel de Sevilla, el quinto de la marca Only You Hotels, se sumará a los que la cadena tiene ya en Madrid (Atocha y Barquillo), Valencia y Málaga, este último bajo gestión.

