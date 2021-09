Globalia salva a Halcón Viajes del ERTE ETOP, pero su auditor ve ciertos riesgos en sus proyecciones de tesorería

Globalia sigue viviendo su particular calvario a medida que la crisis de la pandemia continúa, aunque no todas sus empresas corren la misma mala suerte que Air Europa, Groundforce (su compañía de handling) o la hotelera Be Live para quienes ha anunciado un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) por causas económicas. De este se salva Halcón Viajes de momento y gracias a su fusión con Ávoris, aunque su estabilidad también entraña ciertos riesgos que no han escapado a los ojos de su auditor.

En concreto, KPMG ha destacado en la auditoría de las cuentas de 2020 de la división minorista de Globalia -la última que se publicará en solitario tras la fusión con Ávoris- como riesgo a tener en cuenta las propias proyecciones de la compañía. Esta garantiza la continuidad de las actividades gracias al rescate de 320 millones de euros solicitado por el Gobierno para la fusión con la división minorista del grupo Barceló (Ávoris) y las medidas de gestión financiera llevadas a cabo. "Consideramos el riesgo asociado a la evaluación por parte de los administradores de la aplicación del principio de empresa en funcionamiento un aspecto más relevante de nuestra auditoría por los juicios significativos que requiere dicha evaluación", detalla en su auditoría. Asimismo, añade como otro riesgo "la incertidumbre inherente en la realización de proyecciones de tesorería en las actuales circunstancias y el impacto generalizado que dicha evaluación tiene en las cuentas anuales". En el ejercicio anual, terminado el 31 de diciembre de 2020, la sociedad ha incurrido en pérdidas por importe de más de 15 millones de euros, principalmente como consecuencia de los efectos negativos de la crisis sanitaria motivada por el Covid-19, entre los que cabe destacar un descenso del 83% de la cifra de negocios (hasta los 105 millones de euros) debido al cierre de la actividad de la sociedad durante gran parte del ejercicio 2020. KPMG no ha sido tan dura en su análisis como con Air Europa (que no descarta un segundo rescate) y la empresa de handling. De ambas, cuestiona su viabilidad como empresa por el "alto grado de exposición del sector" en el que operan a los efectos de la pandemia. Así se desprende de las cuentas de 2020 recientemente depositadas en el Registro Mercantil. Debido a ello y sus problemas de tesorería, esta situación "indica la existencia de una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la sociedad para continuar como empresa en funcionamiento", señala la auditora para ambas empresas. El declive de Globalia Pero, ¿por qué la situación de Halcón Viajes es distinta a la del resto de divisiones de Globalia? Pues básicamente gracias a la fusión con la división de agencias de Barceló que ha dado lugar a Ávoris Corporación Empresarial, de la que Globalia controla menos de la mitad. Concretamente el 49,45%. Y ahí es básicamente donde reside la razón por la que el auditor no cuestiona la viabilidad de la compañía, aunque vea ciertos riesgos. Ávoris es un colchón mucho más fiable que la familia Globalia, según cuentan fuentes cercanas al grupo. De ahí que la SEPI también se muestre más tranquila del plan de viabilidad para devolver el rescate de 320 millones con Barceló detrás. Asimismo, fuentes cercanas a Globalia son conscientes de que el Gobierno no seguirá alargando los ERTE en sectores como el aéreo. Por eso, al igual que Iberia, Globalia se ha adelantado con un ERTE ETOP (por causas económicas y productivas) que afectará a 9.000 trabajadores del grupo. No se incluye a Halcón Viajes, de la que, por otra parte, ya no controlan al 100% con la fusión, como hemos comentado anteriormente. Hecho que hace que esta compañía sea la única que se pueda salvar -con matices- de lo que un día fue el imperio turístico de Globalia.