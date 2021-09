El Govern se reunió 10 veces con Aena desde 2019 para hablar de El Prat sabiendo que los terrenos eran protegidos

Más de sesenta reuniones son las que ha mantenido Aena con las partes implicadas en el proceso de ampliación del aeropuerto de El Prat en los últimos dos años. Desde entonces, tal y como confirman a Invertia fuentes del gestor aeroportuario, el plan siempre "ha sido el mismo" y la propia Generalitat, con quien se ha reunido en diez ocasiones, conocía las implicaciones medioambientales del mismo sobre La Ricarda, la zona protegida de la Red Natura 2000.

En concreto, la primera reunión entre Aena y la Generalitat data del 22 de noviembre de 2019. De hecho, el encuentro es con la Consejería de Territorio y Sostenibilidad del Govern, según la documentación aportada por la empresa pública en la página web creada con motivo de la suspensión de la inversión de 1.700 millones de euros anunciada el pasado miércoles por el Gobierno por el cambio de rumbo del Govern.

Aunque en ese momento la Generalitat estaba presidida por Quim Torra, su vicepresidente era Pere Aragonès (actual presidente de la Generalitat) y, además, estamos hablando de un gobierno formado por las mismas formaciones políticas.

Estas reuniones se repetirían durante casi dos años -a excepción de los parones motivados por la pandemia- hasta un total de diez con esta consejería y otras del Govern. También se produjeron encuentros con sindicatos, organismos afectados y ayuntamientos implicados como el de Barcelona o Viladecans.

Según cuentan fuentes de Aena, ya en el inicio de las reuniones en 2019 se plantean dos alternativas: ampliar 500 metros la pista 07R/25L por el oeste o hacia el este (el mar). Entonces, se decidió que la única solución para descongestionar el saturado aeropuerto de El Prat era la ampliación de la pista hacia el mar. Ambos lados están limitados por la zona protegida.

Un avión sobrevuela las inmediaciones del espacio natural protegido de la Ricarda. EFE

Para ello también se cuenta con diversos informes, como el de Enaire, que Aena también ha hecho público. No ampliar la pista implica que no se superen las 80 operaciones por hora, que se produzcan importantes demoras en los despegues no preferentes en las horas de alta demanda, la posible limitación al crecimiento de tráfico de largo radio y mantener el impacto acústico, según un informe realizado por Enaire.

Plan de compensación

Tras un breve parón por la pandemia, la propia Generalitat convocó las mesas técnicas para facilitar el intercambio de información entre Govern, ayuntamientos implicados y Aena. "Estas mesas técnicas fueron muy productivas porque hablamos del impacto ambiental, que necesitaba ser compensado con medidas que presentamos", señalan fuentes del gestor.

Estas medidas pretenden no solo compensar la afección al espacio protegido, sino alcanzar una mejora notable del nuevo espacio natural resultante con respecto a la situación actual en base a las normativas que protegen estos espacios naturales.

"La propuesta de medidas realizada no pretende ser una propuesta definitiva sino demostrar que es posible, no solo compensar la afección causada por la ampliación de la pista, sino mejorar el espacio natural y servir como punto de partida para la elaboración de la propuesta final con las aportaciones del territorio", detalla el documento de medidas compensatorias. De hecho, la empresa pública aporta convenios en los que explican la adquisición de espacios cercanos para convertirlos en Red Natura.

Y, tras tener conocimiento de todo ello, el propio Govern sella el 2 de agosto el acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA).

El 3 de septiembre se produce la sesión del Comité de Coordinación Aeroportuaria de Cataluña en la que se presenta el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA II) para el período comprendido entre 2022 y 2026. Se trataba de un trámite previo a su aprobación por el Consejo de Ministros que debía producirse antes del 30 de septiembre.

A dicha reunión asiste también un miembro de la Generalitat: Isidre Gavín, secretario de Territorio y Movilidad. Hablamos de la décima y última reunión pública mantenida entre Aena y Generalitat.

Se rompe la confianza

Tras esta es cuando se producen las declaraciones contradictorias del Govern, más cercanas ahora al Ayuntamiento de Barcelona y grupos ecologistas, que desde un principio se oponían a la ampliación.

610451546_206254790_864x486

Es entonces cuando salta la desconfianza en el Gobierno que lleva a la suspensión de la ampliación. De hecho, tanto el Ministerio de Transportes como Aena coincidieron ayer en aplazar a cinco años el plan de ampliación, es decir, al próximo DORA III. Todo ello a pesar de que la patronal catalana pide "responsabilidad" para que se retome antes de finalizar septiembre el proyecto.

Para Pere Aragonès, el anuncio del Ejecutivo de Pedro Sánchez es "una maniobra de presión para que el Govern acepte críticamente sin enmiendas la intención que tenía Aena: prolongar la pista 500 metros por encima de la reserva de la Ricarda, y eso no lo aceptaremos".

A pesar de ello, fuentes de Aena no cierran el proyecto definitivamente. Afirman que "seguimos con la voluntad de convertir el hub internacional. Ahora no se ha podido llegar a este acuerdo pero seguiremos trabajando para que en otras oportunidades los procedimientos permitan encontrar un punto de consenso".

