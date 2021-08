La Justicia desbloquea los 34 millones de euros restantes del rescate a Plus Ultra

imagen de un avión de Plus Ultra Líneas Aéreas. Plus Ultra

El juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha desbloqueado la entrega de los 34 millones de euros que Plus Ultra tenía aún pendientes de recibir en concepto del rescate público acordado por el Fondo de Ayuda a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

En un auto al que ha tenido acceso Efe, el juez en funciones de sustitución Jaime Serret, atiende las alegaciones de la compañía y el escrito de la Fiscalía de Madrid, también partidaria de levantar el bloqueo al no apreciar delito y para evitar una situación de falta de liquidez a clientes y acreedores.

Cabe recordar que el pasado 30 de julio, una jueza paralizó de forma cautelar la entrega de los 34 millones de euros pertenecientes al préstamo participativo. En concreto, para la jueza Esperanza Collazos la existencia de la investigación abierta por un presunto delito de malversación de fondos públicos "justifica la suspensión de la entrega prevista para el día 28 de julio".

Pero ahora el magistrado reconoce que "es cierto" que, por el momento, "no hay el más mínimo indicio" de los hechos que denuncian tanto el PP como Vox, personados en la causa como acusación popular.



En su opinión, ambas partes se han limitado "a transcribir artículos del Código Penal y su jurisprudencia, sin engarzarlo con los hechos denunciados".



Tanto es así que, prosigue, por ahora "no aparece delito de cohecho ante la absoluta falta de referencia a la dádiva o contraprestación por el presunto otorgamiento fraudulento de la ayuda financiera a Plus Ultra".



Lo mismo ocurre con el presunto tráfico de influencias, "pues tampoco hay referencia alguna" a que se beneficiara a la aerolínea por posibles razones de amistad, parentesco o jerarquía.



Es más, recuerda, el rescate, que asciende a 53 millones de euros, fue aprobado "tras el filtro de los informes de un asesor financiero externo y un asesor legal externo, quienes comprobaron el cumplimiento" de los requisitos.



Llegados a este punto, el juez analiza la medida, y concluye que "por ahora", a falta del peritaje acordado, avanzar que Plus Ultra no podrá devolver los 34 millones de euros que restan es "un riesgo hipotético", pues "sólo se sustenta en las alegaciones de las acusaciones populares".



Además, mantener bloqueada dicha cantidad "supondría en la práctica la quiebra definitiva de Plus Ultra, con el perjuicio consiguiente para los pasajeros que han comprado billetes por anticipado y el resto de los acreedores".



Por todo ello, estima el recurso de reforma de la aerolínea y da luz verde a la entrega del dinero público, el cual "permitiría la viabilidad de la empresa y la consiguiente devolución de los préstamos a la Administración".

Documentación

Dicho juzgado dio cinco días a Plus Ultra para justificar la necesidad de recibir el rescate. La aerolínea aportó documentación y tres de los informes que avalan su rescate. Asimismo, la SEPI también avaló la ayuda pública ante el juez con dos informes, uno público y otro privado.

De hecho, el pasado viernes la aerolínea exigió celeridad a la jueza para desbloquear los 34 millones que restan de la ayuda pública de 53 millones. Y más cuando la Abogacía del Estado y la Fiscalía también se habían pronunciado a favor del desbloqueo.

“Existe gran preocupación en la compañía ante este retraso de la decisión judicial ya que causa graves daños tanto a la aerolínea como a terceros. Unos daños que pueden ser irreparables y ante los que, de darse, habrá que exigir responsabilidades”, señala la compañía.

Sigue los temas que te interesan