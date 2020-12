Marriott International abrirá cuatro hoteles en España el año que viene

El sector hotelero español es uno de los más castigados por la pandemia. Sin embargo, el histórico potencial turístico de nuestro país ahí está y volverá más temprano que tarde. Marriott International lo sabe y por ello mantiene su apuesta con la apertura de cuatro hoteles durante 2021.

Con 73 hoteles en gestión y 25 en franquicia en España, ninguno en propiedad, Marriott International engorda su cartera bajo reconocidas marcas como AC, Design Hotels, W, Sheraton, The Ritz-Carlton y la propia Marriott. Las aperturas previstas para el año que viene estarán ubicadas en Sevilla (dos), Ibiza y Tenerife, tal y como ha podido conocer Invertia.

A pesar del impacto de la pandemia, la cadena sigue ampliando su cartera de hoteles en Europa, Oriente Medio y África. En los últimos meses, por ejemplo, ha presentado el esperado W Ibiza, ubicado en la idílica playa de Santa Eulalia.

En el caso concreto de las aperturas previstas para 2021, se trata del Hotel Seises Sevilla, el Hotel Riomar Ibiza, el AC Tenerife y el Hotel La Querencia de Sevilla. Los dos primeros abrirán bajo la marca de Marriot International ‘Tribute Portfolio’, el tercero AC by Marriot y el último estará en el paraguas de ‘Autograph Collection’.

El vicepresidente de Marriott International para el Sur de Europa, Richard Brekelmans, destacada para Invertia que “Marriott International está muy bien posicionado en España, con una extraordinaria cartera de hoteles de lujo que van desde Hotel Arts Barcelona, W Barcelona, St Regis Mardavall Mallorca, The Ritz-Carlton Abama en Tenerife, The Westin Palace en Madrid y nuestros Luxury Collection Hotels Maria Cristina en San Sebastián, Alfonso XIII en Sevilla, The Autograph Collection Santo Mauro en Madrid y Marqués de Riscal en Elciego, por nombrar algunos de ellos”.

Las aperturas

El Hotel Seises de Sevilla llegará tras la conversión de un hotel boutique histórico en el centro de la capital andaluza con la colaboración del grupo Fontecruz. Ubicado en el barrio de Santa Cruz es conocido por las impresionantes vistas de la Giralda desde la terraza, que también cuenta con piscina y bar exterior. Tiene 42 habitaciones.

Sin salir de la ciudad bañada por el Guadalquivir, Marriot International abrirá el Hotel La Querencia de Sevilla. Frente a la Catedral, a escasos 5 minutos andando de lugares de interés como el Real Alcázar y la Giralda, el hotel cuenta con un gimnasio totalmente equipado para un entrenamiento completo, además de una azotea con piscina al aire libre y excelentes vistas donde mantenerse en forma o simplemente relajarse con un cóctel en un entorno inmejorable.

En palabras de la cadena, este hotel “evoca una auténtica casa andaluza y tanto el desayuno como los amenities, los vinos, la vajilla y todos los demás detalles, reflejan las tradiciones sevillanas”. Tiene 95 habitaciones.

Marriot International no olvida las islas. En Ibiza inaugurará el Hotel Riomar estilo boutique en abril de 2021, tras la conversión de este activo ubicado al lado del W Ibiza. Destaca su acceso directo a la playa y que más del 50% de sus 58 habitaciones tiene vistas al Mediterráneo. Asimismo, dispone de piscina exterior y zona lounge para el disfrute de los clientes. La terraza de la piscina conduce al jardín secreto Tribal, un oasis oculto de calma y energía.

Imagen de la piscina exterior del Hotel Riomar Ibiza. Marriott International

Por último, pero no menos importante, Marriot International también abrirá un hotel en las islas Canarias. El AC Tenerife, AC by Marriott está ubicado en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife. El antiguo edificio de los almacenes Maya se ha convertido en un hotel de cuatro estrellas con 83 habitaciones y una terraza con piscina y bar.

Recuperar la confianza

El vicepresidente de Marriott International para el Sur de Europa se muestra rotundo para la recuperación del sector. “De cara a 2021, como industria, necesitamos tranquilizar y dar confianza”, asegura. Puesto que, según el directivo, llevará entre dos y cuatro años volver a los niveles de rendimiento de 2019, hasta ese momento “necesitamos estimular la demanda local si queremos reiniciar la industria española”.

Piscina en la terraza del Hotel Seises Sevilla de Marriott International. Marriott International

“Necesitamos un apoyo gubernamental directo y continuo para el sector turístico español, así como flexibilidad en lo que respecta a los trabajadores”, solicita. “Esto es algo fundamental para muchas empresas en los próximos meses y es vital para proteger el empleo a largo plazo”, afirma a Invertia Richard Brekelmans.

A pesar de todo, el directivo se muestra optimista. “Todavía tenemos un largo camino por recorrer, pero esta crisis llegará a su fin y creo que la industria turística se recuperará con rapidez, especialmente con el lanzamiento de la vacuna”, apunta. “Estoy seguro de que los numerosos pasos que hemos dado este año, combinados con nuestra incomparable cartera global, la solidez de nuestras marcas y el poder de Marriott Bonvoy nos posicionan muy bien ahora y en el futuro”, ahonda.

De hecho, insiste en que la industria hotelera es resiliente. “Tengo confianza en que los viajes volverán y, cuando lo hagan, todos nuestros increíbles hoteles en España estarán listos para dar la bienvenida a nuestros huéspedes”, sentencia Richard Brekelmans.