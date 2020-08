Del Ritz al Villa Magna: los hoteles de lujo retrasan su apertura por el coronavirus

Los vetos y recomendaciones de no viajar a España y la falta de vuelos de largo radio tiene también sus consecuencias en el turismo de lujo, donde Madrid es el epicentro de los hoteles de categoría superior. No vienen los americanos, ni los asiáticos ni tampoco hay congresos de negocios y el resultado es que muchos hoteles de lujo no han reabierto sus puertas, mientras que otros proyectos -como el Four Season de Canalejas o el de Cristiano Ronaldo- retrasan su inauguración sin fecha en el calendario por la incertidumbre.

El reloj se ha detenido para muchos de los que trabajaban a destajo para estar listos y abrir a las puertas de la temporada de verano, como el Mandarin Oriental Ritz, que anunció la apertura en verano, pero “dadas las circunstancias y todo lo que ha pasado durante estos meses estamos esperando que nos confirmen una fecha de apertura exacta”, explican fuentes de la compañía a Invertia, quienes reconocen que “es obvio que el hotel, como todo, estará afectado por la situación”.

Cabe recordar que lleva más de dos años cerrado por reforma y su reapertura se ha retrasado hasta en tres ocasiones. La primera, estaba prevista que se realizara en el último trimestre de 2019. Un derrumbe durante la ejecución de sus obras obligó a paralizar los trabajos y a retrasar la fecha a febrero de 2020.

En ese mes justo irrumpió el coronavirus en España, por lo que se retrasó al verano pensando que la pandemia sería historia. Pero no ha sido así y, de momento, ya no hay una fecha exacta para su reapertura.

En situación parecida también está el Pestana CR7 (la marca hotelera de Cristiano Ronaldo) en la Gran Vía de Madrid. Su apertura estaba prevista para junio de 2020. Y fuentes de la compañía lusa afirman que actualmente no hay fecha para la inauguración.

Villa Magna y Four Season

En septiembre, el icónico Villa Magna también tenía previsto abrir, pero “debido a la situación actual provocada por la Covid-19 a nivel internacional, hemos decidido retrasar la reapertura del hotel y seguir centrándonos en las reformas que estamos llevando a cabo para llevar al Hotel Villa Magna al siguiente nivel de lujo”, apuntan fuentes de la compañía, que aseguran seguir “muy de cerca” la evolución de la situación “para decidir el momento idóneo para su reapertura”.

A finales de junio, RLH Properties, empresa mexicana propietaria del Hotel Villa Magna, eligió a Rosewood Hotels para administrar un establecimiento que contará con 150 habitaciones y suites. Este acuerdo ha llevado a emprender una renovación entre 2020 y 2021 (aunque el hotel vuelva a abrir sus puertas al público).

Por su parte, el Four Seasons Hotel and Private Residences del complejo Canalejas, cuya apertura estaba planeada para mediados de mayo tras siete años de obras, retrasó a septiembre la fecha en pleno confinamiento. No obstante, fuentes cercanas a la empresa apuntan a que se podría aplazar de nuevo.

El turismo se desploma en Madrid

El cierre de hoteles de lujo coincide con la situación en Madrid, donde el turismo ha caído en picado y los hoteles se encuentran con una ocupación que no llega al 20% durante el mes de agosto, frente al casi 65%, según explican desde la Mesa de Turismo. De hecho, en la ciudad de Madrid hay solo cerca de 70 hoteles abiertos de una planta hotelera de 400. Y los de lujo, la mayoría, están cerrados.

En el mes de junio recibió apenas 20.000 turistas internacionales (un 97% menos que en junio de 2019) y en lo que va de año solo 1,4 millones de turistas la han visitado (un 64% menos), según la encuestas de movimientos turísticos en frontera (Frontur) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En España la caída fue del 97,7% de turistas internacionales en junio, hasta los 204.926 viajeros.