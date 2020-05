Así salvará Madrid el verano: turismo para madrileños a la espera de viajeros de lujo

Madrid ha sido uno de los lugares más afectados por el Covid-19. De hecho, como algunas regiones, va con retraso en la desescalada y está en fase 1. A pesar de ello, el Ayuntamiento de la capital trabaja para reactivar el turismo ya, una fuente de ingresos para una región que estaba batiendo récords turísticos antes de que estallara la crisis sanitaria.

Por ello, la primera parte del plan es recuperar la confianza. “Trabajamos con el ministerio de Turismo para tener ese sello de destino limpio y seguro”, señala a Invertia la concejala delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maíllo.

Lo cierto es que el sector turístico madrileño lleva tiempo trabajando en medidas de seguridad. La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) ha realizado un protocolo común para que los hoteles puedan obtener la certificación ‘Hoteles Covid Free’ de cara a la reapertura. Y, cada hotel por su parte, aplica sus propias medidas: mamparas, desinfección o realización de test a los huéspedes como plantea VP Hoteles, entre otros.

Y, en segundo lugar, el Ayuntamiento trabaja en una reactivación inmediata como convertir al madrileño en turista en su ciudad. “Cuando ya pasemos de fase y haya más movilidad vamos a poner en marcha distintas iniciativas para que los madrileños puedan redescubrir su ciudad”, avanza Maíllo. Todas ellas enmarcadas en una campaña bajo el lema ‘Vuelve a Madrid y descubre tu ciudad’.

Primeras terrazas abiertas en la Plaza Mayor de Madrid, ya en la Fase 1 de la desescalada. Reuters

Durante el confinamiento, el consistorio liderado por José Luis Martínez-Almeida ha invitado a los madrileños a realizar visitas virtuales a sus principales atractivos turísticos, algo que cree que “ha despertado la inquietud de redescubrir la ciudad”. Con ello se pretende también reactivar el comercio de proximidad, las terrazas y la restauración en general con el simple hecho, por ejemplo, de ir a tomar un café a la Plaza Mayor.

De ahí que se centren primero en el madrileño y, más tarde, cuando se permitan los movimientos entre provincias reactivarán el turismo nacional con una nueva campaña.

Turismo de calidad

Sin embargo, la ciudad de Madrid se nutre principalmente de un turismo de negocios y de calidad, es decir, que gasta más. De media, cada turista que pasaba por la región se dejaba 1.430 euros durante su estancia, o lo que es lo mismo 216 euros diarios. La cifra más alta de toda España. Dato que sube a 289 euros en la capital, según la concejala.

¿Y qué pasará con este turismo internacional cuándo España abra sus fronteras? “No renunciamos a ello”, reconocen desde el consistorio; aunque son conscientes de que tardará más en llegar el de largo radio que el europeo. Para ello están trabajando con el aeropuerto de Barajas, pero también con Ifema.

Así, Madrid se prepara para atraer al turista de congresos en septiembre de la mano de Ifema tras ser reconvertido en un hospital por la pandemia. “Estamos trabajando para que se recuperen muchos de los congresos que se aplazaron con motivo del Covid, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan”, asegura la responsable de turismo.

Ifema Madrid.

En ese mismo mes es cuando algunas cadenas hoteleras de lujo se estrenarán en la capital, como el Four Season (cuya apertura era en mayo), el hotel Pestana CR7 o la reapertura del Ritz que estaba en obras, ambos tenían previsto abrir en el mes de junio. “Seguimos apostando por un turismo de calidad que es el que tiene un impacto económico muy alto en la ciudad”, afirma.

Aunque no todos lo ven tan fácil. “Madrid, por ejemplo, la tenemos que recuperar. El 50% de los clientes que vienen a Madrid son internacionales. Cosa que hace 10 años sería del 10%. Fundamentalmente por turismo de negocios, que es lo que más costará recuperar. Hasta que no esté la vacuna a la gente le costará ir a un evento”, según comenta Antonio Catalán, presidente de AC Hotels by Marriott, en una entrevista en Invertia.

Los récords de Madrid

Como ha ocurrido en toda España, el Covid-19 ha paralizado el sector turístico. Para muestra, un botón: en marzo, 251.590 turistas internacionales llegaron a la Comunidad de Madrid, un 63% menos que en el mismo mes del año pasado, según la Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur). Algo lógico ya que coincidió con el estado de alarma.

Si echamos la vista atrás, al mes de enero de 2020, se puede comparar mejor la parálisis de Madrid como destino turístico en plan explosión. La región de Madrid registró 611.422 turistas, un 4,6% más. Se trata de la tercera mejor cifra a nivel nacional, sólo superada por Canarias (1,1 millones de turistas) y Cataluña (869.168 visitantes). Y por encima de destinos como Andalucía, Valencia o Baleares a los que acude un turismo de masa que gasta menos.

Aquí, el coronavirus todavía no había hecho su aparición en España. De hecho, al cierre de 2019 la tendencia en Madrid es muy positiva. La Comunidad de Madrid fue la que más creció el pasado año con 7,6 millones (+7%).

Aunque los datos son a nivel de región, la capital es la más visitada y antes de la llegada del Covid-19 estaba llamada a batir sus propios récords. Ahora, todo dependerá de los planes de reactivación del turismo y de la confianza de los turistas.