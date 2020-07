Los hoteleros andaluces piden a la Junta menos inversión en publicidad y más en ayudas

“Los clientes no van a venir. Están afectados psicológicamente y no van a retomar sus vacaciones”. Esta afirmación no pertenece a ninguna fuerza política o sector crítico, sino a los hoteleros de Andalucía que desde el inicio del Estado de Alarma han alertado del peligro de viabilidad de sus negocios.

Así de tajante ha sido precisamente Luis Callejón, presidente de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos, durante su intervención en la comparecencia en la subcomisión de reactivación económica dentro de la Comisión de estudio sobre la recuperación económica y social de Andalucía a causa de la pandemia del Covid-19.

Con una actitud crítica, Callejón ha lamentando el falso optimismo actual que esconde la insolvencia de los establecimientos hoteleros que tendrán que afrontar futuros pagos cuando la situación aún no haya mejorado.

Por ello, el sector andaluz ha sido claro: menos inversión en campañas de publicidad y promoción y más ayudas directas a los afectados. “Se nos viene encima una situación que no vamos a poder hacer frente”, confiesa Callejón quien ha alertado de que, si en 2008 la crisis fue financiera, la actual será turística.

La industria turística, a su juicio, ha sido la principal afectada económicamente por la crisis sanitaria. “Seremos la última en recuperarnos y arrastraremos a otros sectores”, ha incidido el representante de los hoteleros andaluces quien ha centrado su intervención en reclamar más inversión para “no dejar morir a los empresarios que traen clientes”.

“No podemos vender felicidad con esposas”

La postura de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos es firme. “No nos están ayudando. No podemos vender felicidad con esposas”. Reprochan la falta de recursos económicos en lugar de “pulir y facilitar” con políticas acciones que permitan atraer clientes. De no ser así, asegura, “perdemos clientes de por vida”.

Con un 36% de ocupación para julio y del 42% para agosto en Andalucía, Luis Callejón ha pedido a las fuerzas políticas que “apuesten por el sector”. “Necesitamos ayudas durante dos años, condonación de impuestos y otras iniciativas para generar empleo de calidad”, ha comentado resaltando que únicamente está abierto el 65% de los establecimientos hoteleros andaluces.

“Dejen la promoción y la publicidad y salven a las empresas con ayudas para el sector”, ha reiterado la voz de los hoteleros de Andalucía mientras ha hecho un llamamiento al ingenio para ejecutar sus reivindicaciones.