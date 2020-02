Aena obtiene un beneficio récord de 1.442 millones de euros en 2019

El gestor aeroportuario vuelve a batir otro récord al cerrar el ejercicio 2019 con un beneficio de 1.445 millones de euros, lo que supone un 8,6% más que el año anterior, cuando registró 1.327 millones de euros, según un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En cuanto a sus ingresos, Aena alcanzó los 4.505 millones de euros, un 4,2% más; siendo las división aeronáutica la de mayor peso con unos ingresos de 2.843 millones de euros (un 5,8% más). También destaca los ingresos comerciales (el 27,8% del total) que, con 1.252,0 millones de euros, crecen un 7,7%.

El ebitda en 2019 ha sido de 2.766,2 millones de euros, un 4,1% más que en el ejercicio anterior. La generación de caja de la compañía alcanza los 2.114,3 millones de euros, con un aumento del 8,6% frente a los 1.947,7 millones de euros de 2018.

La deuda financiera neta se ha mantenido prácticamente estable en 6.672,8 millones de euros frente a los 6.654,1 millones de euros al cierre de 2018. La ratio de deuda financiera neta EBITDA desciende de 2,5 en 2018 a 2,3 veces a 31 de diciembre de 2019.

En cuanto a los pasajeros registrados en los aeropuertos de la red de Aena en España en 2019, la cifra se situó en 275,2 millones de viajeros, un 4,4% más que en 2018. Destaca la importante contribución del tráfico internacional, que representa alrededor de un 69% del total y crece un 3,5%, y el aumento del 6,4% del tráfico nacional.

Previsión 2020

Aena ha revisado su previsión de tráfico de pasajeros para el año 2020 en la red de aeropuertos en España, que pasa de un crecimiento previsto del 1,1% a un incremento del 1,9%. No obstante, el gestor avisa de que “esta estimación de tráfico no contempla un impacto potencial del coronavirus en el tráfico mundial y europeo en particular.

Por otro lado, el gestor espera mejorar los ingresos totales en aproximadamente un 4% hasta los 4.687 millones de euros.

Nuevo dividendo

El Consejo de Administración de Aena ha acordado proponer a la Junta General Ordinaria de Accionistas la distribución de un dividendo de 7,58 euros brutos por acción, con cargo a los resultados de 2019, lo que supone un incremento del 9,4% frente al del ejercicio anterior.

En este sentido hay que señalar que, en el Plan Estratégico aprobado en 2018, Aena establece una política de retribución al accionista consistente en la distribución como dividendo del 80% del beneficio neto individual anual generado por la sociedad los años 2018, 2019 y 2020.