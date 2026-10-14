Indra invierte 10 millones en Qilimanjaro para impulsar la computación cuántica en defensa, seguridad e IA

Qilimanjaro complementa la operación con 9,6 millones de euros aportados por la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT).

La operación busca reforzar las capacidades de la compañía en inteligencia artificial avanzada, defensa, seguridad y simulación de sistemas complejos.

Indra invierte 10 millones de euros en la empresa catalana Qilimanjaro Quantum Tech a través de su filial IndraMind.

Indra ha invertido 10 millones de euros en Qilimanjaro Quantum Tech, una empresa catalana especializada en computación cuántica, a través de su filial IndraMind.

Con esta operación, la compañía busca reforzar su presencia en una tecnología emergente con un gran potencial para desarrollar soluciones avanzadas de inteligencia artificial (IA), defensa y seguridad, según han informado ambas empresas este miércoles.

Fundada en 2019, Qilimanjaro es la única compañía española de computación cuántica que desarrolla todos los elementos necesarios para crear y operar sus propios ordenadores cuánticos.

Su actividad abarca desde la fabricación de chips hasta el diseño de programas informáticos y algoritmos, además de la integración de todos los componentes.

Su principal ventaja tecnológica es el uso de computación cuántica multimodal, que combina los sistemas digitales y analógicos mediante qubits superconductores de fluxonium.

Según destacan los responsables de la operación, esta tecnología tiene un elevado potencial para resolver problemas complejos relacionados con la optimización, la simulación y la inteligencia artificial, ámbitos en los que las herramientas actuales todavía no ofrecen soluciones eficientes.

Sobre esta base, IndraMind incrementará sus capacidades en ámbitos como la IA física, la robótica y la simulación de sistemas complejos, incluyendo fenómenos vinculados con la energía, los materiales, el electromagnetismo o el comportamiento de los sistemas autónomos.

Se trata de aplicaciones con especial relevancia para el desarrollo de soluciones de nueva generación que serán fundamentales en los ámbitos de la defensa, la seguridad o el espacio, así como en la protección de otras infraestructuras y sistemas críticos.

Por su parte, el nuevo capital permitirá a Qilimanjaro "escalar e industrializar sus sistemas cuánticos", avanzar en el desarrollo de nuevas generaciones de chips y aumentar su capacidad de fabricación y despliegue, reforzando una capacidad tecnológica desarrollada en España y contribuyendo a una mayor autonomía tecnológica europea en computación cuántica.

"La computación cuántica marcará un salto decisivo en la evolución de la inteligencia artificial y en su capacidad para resolver problemas de enorme complejidad. Con esta operación, Indra Group refuerza su posición en este ámbito estratégico e IndraMind amplía las capacidades con las que desarrollar soluciones soberanas y diferenciales para la defensa, la seguridad y la industria", ha señalado el director general de IndraMind, Ignacio Martínez.

Por su parte, el director de Indra en Cataluña, Enric Blasco, ha destacado la importancia de una operación: "Contribuye a impulsar nuestra estrategia de crecimiento en el territorio y nuestro papel como empresa tractora de su ecosistema de innovación, supercomputación y tecnologías cuánticas, que lo han convertido en uno de los principales polos europeos en ámbitos capitales para la actividad de nuestra compañía".

Autonomía tecnológica nacional

Con esta operación, Qilimanjaro Quantum Tech ha completado un primer cierre de 19,6 millones de euros de su ronda de financiación 'Serie A', que además de la inversión de Indra, incluye 9,6 millones aportados por la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública, que renueva su compromiso con la compañía.

La empresa prevé completar su ronda a lo largo del último trimestre del año, con el acompañamiento de Avançsa y de otros inversores actuales de la compañía.

La consejera delegada de Qilimanjaro Quantum Tech, Marta P. Estarellas, ha afirmado que "la renovada apuesta de la SETT y la entrada de Indra son capital soberano y capital industrial trabajando juntos para proteger, pero también acelerar, la autonomía tecnológica nacional".

"Con ellos unimos fuerzas para acercar la computación cuántica a los sectores estratégicos de la industria, y para que la cuántica que se construye en España siga creciendo en España", ha añadido Estarellas.