Las 'telecos' superan los 18 millones de líneas de fibra óptica rozando el número de hogares que hay en España

Las conexiones de banda ancha fija de 1 giga o más ya suponen el 40,93% de los accesos, mostrando la tendencia a mayor velocidad.

El 5G representa ya el 22,96% del tráfico móvil total, con un crecimiento interanual del 54% en su uso.

Digi se consolida como el tercer operador fijo, sumando 176.000 altas netas en banda ancha durante el primer trimestre.

Las operadoras superan los 18 millones de líneas de fibra óptica, casi igualando el número total de hogares en España.

Digi se ha quedado con la tercera posición entre los principales operadores fijos, en un mercado que alcanza los 18,02 millones de líneas FTTH, según los datos publicados por el #BarómetroTelco con cifras correspondientes al primer trimestre.

Este dato supone rozar el número de hogares que hay en España, 19,7 millones según el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que confirma la penetración de casi el 100% de esta tecnología.

Es así como en el trimestre, la operadora que acaba de salir sumó 176.000 altas netas en redes de banda ancha (NGA), mientras MasOrange registró una pérdida de 7.000, Telefónica ganó 31.000 y Vodafone España sumó 7.000.

El informe realizado por la consultora Nae también advierte que el crecimiento también se concentra en móvil. Es así como Digi registró 312.000 altas netas en el trimestre, frente a 81.000 de Vodafone España y las 48.000 que perdió MasOrange.

Pese a mantener un ritmo elevado, es el menor crecimiento de Digi para un primer trimestre en los últimos tres años.

Del mismo modo, la convergencia continúa extendiéndose entre operadores. Digi alcanza un ratio de 2,8 líneas móviles por cada línea fija, muy próximo al 2,7 de Telefónica, y el 98,6% de sus líneas móviles incorpora ya banda ancha móvil, frente al 87,3% de Telefónica y MasOrange.

En portabilidad, MasOrange registra en marzo un índice de fuga del 10,2%, Digi y Vodafone España del 9,7%, mientras Telefónica se sitúa en el 4,6%. La nueva visión anualizada confirma esta distribución, con Telefónica en el 4,79% y el resto de los principales operadores por encima del 10%.

Los ingresos medios permanecen relativamente estables pese al aumento del consumo. El ingreso medio por acceso FTTH se sitúa en 16,5 euros al mes, mientras el de banda ancha móvil alcanza 6,6 euros mes, con un consumo promedio de 15,9 gigas mensuales.

Por su parte, el tráfico móvil crece un 18% interanual y el 5G representa ya el 22,96% del tráfico total, con un incremento del 54% interanual.

Los perfiles difieren entre operadores: Telefónica concentra el mayor peso de tráfico 5G, con un 42,6%, mientras Digi registra el mayor consumo medio, en torno a 19,1 gigas al mes por cliente.

En fijo, Digi y Onivia añaden conjuntamente alrededor de 0,6 millones de hogares pasados durante el trimestre. En móvil, Telefónica alcanza 16.000 estaciones base 5G, MasOrange 14.500 y Vodafone España 10.500, mientras Digi registra 900 apoyándose en su acuerdo de compartición con Telefónica.

El acceso mayorista de fibra de Telefónica se reduce en 33.000 líneas, hasta 3,69 millones. En paralelo, otras líneas de ingresos ganan peso: la venta y alquiler de terminales alcanza 684 millones en el conjunto del mercado, de los que 160 millones corresponden a Telefónica, su máximo para un primer trimestre.

En esta edición del barómetro, la sección de análisis aborda la evolución del consumo y las velocidades de acceso, el avance del 5G y los modelos de compartición de red, así como los cambios en la infraestructura, los ingresos y la inversión del sector.

Así, la banda ancha fija concentra el 85,35% del tráfico, con un consumo medio de 356,04 gigas al mes por acceso, frente a 14,88 gigas en móvil. En 2025, el tráfico móvil crece un 12,70% y el fijo un 7,80%.

El 5G sigue avanzando, con 40.362 estaciones base, todavía por debajo de las 42.094 de 3G/3,5G, mientras el 4G mantiene la mayor base desplegada con 64.508 estaciones.

Las conexiones de un giga o superiores representan ya el 40,93% de los accesos de banda ancha fija. En conjunto, el 60,36% de los accesos se sitúa en velocidades de 500 megas o superiores, lo que refleja un desplazamiento progresivo hacia conexiones de mayor capacidad.

Por su parte, la infraestructura pasiva presenta dinámicas distintas. En 2025, los ingresos por canalizaciones alcanzan 148 millones de euros, mientras los emplazamientos móviles se sitúan en 878 millones.

El RAN sharing alcanza un máximo de 447,65 millones en 2025, tras cuatro años consecutivos de crecimiento y la fibra oscura alcanza 219,35 millones en 2025, el máximo de la serie, con Lyntia y Reintel entre las mayores redes por kilómetros representadas.

En capacidad mayorista, Telefónica registra 776,88 millones en ingresos por circuitos alquilados en 2025, muy por encima del resto de operadores representados.

La venta y alquiler de terminales gana peso y el empleo se distribuye entre un mayor número de actores. En 2025, el grupo “Resto” alcanza 19.712 empleados, Telefónica alrededor de 13.900 y DIGI 11.380.

La inversión también presenta una estructura más repartida. En 2025, Telefónica registra 1.896,25 millones de capex, el grupo “Resto” 1.479,96 millones, MasOrange 1.333,31 millones, Digi 499,34 millones y Vodafone España 444,1 millones.