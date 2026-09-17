La filial de ciberdefensa de Orange en España nombra a un exdirectivo de Accenture como nuevo responsable

Orange Cyberdefense España tendrá equipos en Madrid y Barcelona y contará con un Centro de Seguridad local para ofrecer vigilancia y respuesta rápida a incidentes digitales.

La filial busca captar entre el 1% y el 5% del mercado español de ciberseguridad, con el objetivo de estar entre los tres principales actores para 2030.

Hernández cuenta con más de 20 años de experiencia en ciberseguridad y ha trabajado en Accenture, Deloitte Spain y Écija Group.

Orange Cyberdefense ha nombrado a Víctor Manuel Hernández como country manager de su filial en España.

Orange Cyberdefense ha nombrado al español Víctor Manuel Hernández como country manager de su filial en España. La compañía aterrizó en nuestro país el pasado mes de mayo.

Según explica la compañía, Víctor Hernández tiene más de 20 años de experiencia en ciberseguridad, tecnología y servicios financieros, desarrollando y dirigiendo actividades de ciberseguridad a gran escala tanto en España como a nivel internacional.

Antes de incorporarse a Orange Cyberdefense, fue managing director en Accenture, donde lideró el área de Financial Services Security para la Península Ibérica con un equipo de más de 300 profesionales.

Anteriormente, ocupó puestos directivos en Deloitte Spain y Écija Group, donde desarrolló actividades de ciberseguridad en Europa, América y Asia-Pacífico.

En sus nuevas funciones, Hernández será responsable del rendimiento global y del desarrollo de las actividades de Orange Cyberdefense en España.

Trabajará con el management board de Orange Cyberdefense y con MasOrange para integrar el desarrollo de las actividades en España en la estrategia y las ambiciones de crecimiento de Orange Cyberdefense.

Orange Cyberdefense es la filial de servicios de ciberseguridad del grupo francés de telecomunicaciones. Su desembarco en España persigue optar a grandes contratos industriales y del sector público.

La compañía espera captar entre un 1% y el 5% del mercado español de la ciberseguridad que llegó a los 2.300 millones en el año 2025. Es decir, unos 115 millones que supone estar dentro de los tres primeros actores de un sector altamente atomizado para 2030.

Un crecimiento del 10% anual en el que el sector público puede generar más de 400 millones de euros en licitaciones relacionadas con la ciberseguridad en los próximos años.

La apuesta por el mercado español forma parte de la estrategia Trust the Future del grupo Orange y refuerza la ambición de Orange Cyberdefense de alcanzar unos ingresos de 2.000 millones de euros en 2030.

Los equipos de Orange Cyberdefense España estarán inicialmente ubicados en Madrid y Barcelona, y la entidad contará con un Centro de Seguridad (CyberSOC) local (repartido entre estas dos ciudades) para estar cerca de los clientes y garantizar una vigilancia continua y una respuesta rápida a incidentes digitales.

Este SOC está diseñado para ofrecer una protección escalable y adaptada a las necesidades reales de cada organización independientemente de su tamaño.

Ofrece gestión local ya que se administra en las instalaciones del cliente o en un entorno gestionado por Orange, adaptándose a las necesidades específicas de cada organización.

Un modelo MDR (Managed Detection and Response) que proporciona detección avanzada de amenazas y respuesta rápida a incidentes de seguridad.

Un enfoque modular que permite añadir o quitar funcionalidades, facilitando una evolución progresiva y adaptada a la madurez de la seguridad de la organización.