El Gobierno negocia un decreto "equilibrado" para centros de datos tras las alertas del sector

Óscar López denuncia especulación en torno a los centros de datos y defiende que la normativa debe evitar encarecer la factura eléctrica de los ciudadanos.

La asociación SpainDC advierte que podrían perderse 9.000 millones de euros en inversiones si se aprueba el actual borrador del decreto.

El decreto exigirá que los centros de datos respalden al menos el 80% de su consumo energético con generación renovable cada hora.

El Gobierno negocia con el sector un real decreto para regular la sostenibilidad y soberanía digital de los centros de datos en España.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha asegurado este lunes que el Gobierno está conversando con el sector de los centros de datos para negociar un real decreto que esté "equilibrado".

"Estamos hablando con el sector para que ese decreto sea equilibrado", ha afirmado López en una entrevista con TVE.

El Ejecutivo español exigirá que los centros de datos respalden con nueva generación renovable cada hora de funcionamiento, al menos un mínimo del 80% de su consumo energético, según el proyecto de real decreto para regular los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los 'data centers'.

En este contexto, SpainDC, la asociación española de 'data centers', ha alertado de que hay en juego 9.000 millones de euros en inversiones para centros de datos en España, tras el aviso de que tres empresas internacionales que estudiaban proyectos para estas infraestructuras los frenarán si sale adelante el real decreto del Gobierno.

López ha defendido que la normativa pasa por asegurar que las infraestructuras "sean sostenibles" sin perjudicar a ciudadanos y empresas, garantizando a su vez "que los datos europeos se queden en Europa", lo cual ha calificado como "una gran cuestión de soberanía".

Burbuja en el sector

Asimismo, ha advertido de que en España "se ha producido un fenómeno de especulación" en torno a los centros de datos, dado que el país cuenta con "cuatro veces" la cantidad de potencia preconcebida frente a los "2,5 ó 3 gigavatios (GW) hasta el año 2030" previstos en un principio, al tiempo que ha defendido la tramitación de un decreto impulsado para evitar que estas infraestructuras encarezcan la factura eléctrica a los ciudadanos y para garantizar la soberanía digital.

A este respecto, ha señalado que España tiene dos cosas "muy golosas", como son "una energía barata" y "la mejor conectividad del mundo", lo que ha propiciado que se genere un contexto en el que, "como toda burbuja, hay quien entra en el sector sin ser del sector".

En este sentido, ha explicado que existían entidades "comprando posiciones energéticas para luego revender", provocando un impacto en los costes de la energía. "¿Sabe usted cuánto encarecen los centros de datos el recibo que paga usted de la luz? Mucho. Para el beneficio de cuatro", ha aseverado.

Por otro lado, López ha puesto de manifiesto la situación de otros territorios señalando que la semana pasada estuvo en Irlanda, un país que destina el 30% de su energía a los centros de datos.

Asimismo, ha añadido que hay países que están aprobando moratorias para que no se instalen más y que en Estados Unidos hay manifestaciones contra los centros de datos con un 75% de la opinión pública en contra.

Ante este panorama, ha cuestionado si el despliegue del sector debe realizarse a expensas de un incremento en la factura de los consumidores. "¿Tienen que ser sostenibles los centros de datos? Por supuesto. ¿Tienen que hacerse a costa de que todos paguemos más recibo de la luz? Yo creo que no", ha recalcado, sosteniendo que existen industrias "que compiten por la energía" y que "crean más empleos que los centros de datos".

No obstante, ha admitido que hace falta capacidad de supercomputación y ha insistido en que España va a albergar una de las primeras gigafactorías de inteligencia artificial (IA) europeas.

En materia regulatoria y de protección de la información, López ha subrayado que la norma planteada busca que los centros de datos garanticen la soberanía española, advirtiendo de que el problema reside en que estas instalaciones "las están construyendo básicamente hiperescalares".

Por ello, ha abogado por obtener "garantías de que los datos de los españoles se quedan en España".