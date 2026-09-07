Cellnex mueve ficha para aumentar su peso en la red móvil de Telefónica y participar en futuros despliegues

El movimiento se produce en un contexto de cambios y posibles fusiones en el sector de torres de telecomunicaciones en España.

Cellnex ha presentado propuestas a Telefónica que permitirían un ahorro de costes y un modelo mixto de colaboración con American Tower.

La compañía intenta entrar en el mercado alemán, el único gran país europeo donde aún no tiene presencia.

Cellnex busca aumentar su protagonismo en la red móvil de Telefónica y participar en futuros despliegues de 5G y 6G.

Cellnex ha movido ficha para ganar protagonismo en la red móvil de Telefónica y participar en los nuevos despliegues de la teleco española con el foco puesto en el 5G y en el futuro 6G, según ha confirmado EL ESPAÑOL-Invertia con fuentes conocedoras.

El objetivo de Cellnex es aumentar su peso en la red de Telefónica en España -mayoritariamente gestionada por American Tower- y entrar en Alemania, el único de los grandes países europeos donde no tiene presencia.

Es así como se han producido reuniones al más alto nivel entre operadoras en las últimas semanas. Estas mismas fuentes indican que Cellnex ha esbozado propuestas muy ventajosas para Telefónica y un razonable ahorro de costes para la operadora presidida por Marc Murtra.

Desde Cellnex han indicado a EL ESPAÑOL-Invertia que "mantienen conversaciones con todo el mundo con el objetivo de mantener una buena relación con sus clientes y aumentar su negocio".

En el caso de Telefónica han indicado que conversan con Cellnex regularmente y con todas las torreras como pueden ser también American Tower, Vantage o Totem.

Cabe recordar que uno de los ejes del plan estratégico, Transform & Grow, impulsado por Murtra es la eficiencia de costes con ahorros brutos previstos de hasta 2.300 millones de euros en 2028 y 3.000 millones en 2030.

Si se llegara a algún acuerdo esto no significaría desconectar de American Tower, que tiene más del 75% de las torres que Telefónica alquila en España, además de la totalidad en Alemania. Por el contrario, se podría generar un modelo mixto de colaboración entre torreras.

De hecho, la opinión en el sector respecto del desempeño de American Tower es muy buena y no hay reproches respecto del funcionamiento de la compañía estadounidense.

Telefónica vendió su división de torres de telecomunicaciones (infraestructura pasiva) a American Tower en 2021 incluyendo Europa (Alemania y España) y Latinoamérica.

La transacción global se valoró en unos 7.700 millones de euros y también incluyó un acuerdo mediante el cual Telefónica alquilaba las torres (sale and leaseback) por veinte años, hasta 2041.

American Tower compró a Telefónica un total aproximado de 11.300 a 11.500 torres de telecomunicaciones en España, unas 31.000 en todo el mundo.

En 2023, el primer año de funcionamiento completo, Telefónica pagó 470 millones de euros a Cellnex por el alquiler de las torres ubicadas en España y Alemania.

Este tipo de contratos se firman a largo plazo para dar certidumbre a las inversiones y asegurar las redes por encima de la coyuntura empresarial, pero existen excepciones que permiten flexibilizar los pactos.

En este caso, el acuerdo global no se puede modificar antes de 2041, pero existen excepciones, mecanismos de salida parcial y flexibilidad técnica regulada por las que Telefónica podría dar de baja ciertos emplazamientos y optimizar su red antes de la fecha de vencimiento.

En este tipo de contratos existen cláusulas de desmantelamiento permitido conocido como derecho de churn. Esto permitiría a Telefónica dar de baja de forma justificada un número mínimo de torres cada año.

Habitualmente entre el 1% y el 3% del total del portafolio sin tener que pagar penalizaciones económicas. También se incluyen otras fórmulas como la posibilidad de que Telefónica pueda integrar emplazamiento si comparte redes con otro operador.

En el mercado español, actualmente American Tower tiene aproximadamente 13.000 emplazamientos de Telefónica y Cellnex tiene otros 4.500, 3.800 de los cuales se reforzarán con nueva tecnología y baterías antiapagones.

De hecho, la buena sintonía entre Cellnex y Telefónica se confirmó cuando las dos operadoras firmaron una extensión de 1.800 torres en julio, un pacto que se sumó a las 2.000 que ya habían firmado en febrero.

Por su parte, en Alemania Cellnex no tiene presencia después de que en 2022 pujaran para comprar las torres de Deutsche Telekom, en la que hubiese sido su mayor operación corporativa valorada en 20.000 millones. Aunque finalmente se retiraron.

Cambios en el mercado de las torres

Este movimiento se produciría en pleno terremoto del sector de las torres de telecomunicaciones en España. De momento, Zegona ha anunciado su intención de migrar las torres que usa Vodafone de Vantage a Cellnex y American Tower a partir de noviembre de 2028.

El dueño de Vodafone lleva meses presionando a Vantage (propiedad de Vodafone Grupo) para que rebaje el alquiler de sus torres, pero no se llegó a ningún acuerdo.

Este movimiento podría además generar un terremoto en cadena ya que obliga a Vantage a buscar nuevos clientes para no desaparecer del mercado español donde en estos momentos solo tiene como cliente a Vodafone.

Otra derivada es saber que puede pasar con Totem (propiedad de Orange Grupo) ahora que MasOrange ha vuelto a ser parte de la compañía francesa.

El contrato con la española se mantiene, pero la duda es saber qué pasará con los emplazamientos que comparte con Vodafone (sharing) y que están actualmente gestionados por Vantage.