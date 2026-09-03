Telefónica cierra la venta de su histórico edificio de Gran Vía por 200 millones a Tomás Olivo

La operación forma parte del plan estratégico de Telefónica para optimizar su cartera inmobiliaria, recogido en el programa Transform & Grow.

El Espacio Movistar y la Fundación Telefónica continuarán ofreciendo sus servicios, actividades educativas y exposiciones en el edificio durante al menos los próximos tres años.

El edificio, construido entre 1926 y 1929, cuenta con 32.000 metros cuadrados distribuidos en 13 plantas y fue el rascacielos más alto de Madrid hasta 1953.

Telefónica ha vendido su histórico edificio de Gran Vía 28 en Madrid a General de Galerías Comerciales, propiedad del empresario Tomás Olivo, por unos 200 millones de euros.

Telefónica ha cerrado la venta del edificio de Gran Vía 28, en Madrid, con la elevación a público del contrato de compraventa del inmueble que ha sido adquirido por General de Galerías Comerciales.

Esta sociedad es propiedad de Tomás Olivo, empresario murciano que ocupa la sexta posición en la Lista Forbes 2025 entre las mayores fortunas de España, con un patrimonio estimado de 4.600 millones de euros.

La firma gestiona también algunos de los centros comerciales más rentables del país, como el Nevada Shopping de Granada.

Por su parte, Telefónica ha indicado que la operación forma parte del plan de optimización de su cartera inmobiliaria recogida en el plan estratégico de la compañía Transform & Grow. La venta está fijada en unos 200 millones de euros.

El Espacio Movistar continuará abierto en el edificio de Gran Vía 28 con los mismos servicios y horarios, en principio al menos durante los próximos tres años.

El Espacio Fundación Telefónica también mantendrá su programación y actividad educativa y de exposiciones, así como los encuentros sobre innovación, cultura y tecnología.

El edificio tiene actualmente una superficie de alrededor de 32.000 metros cuadrados distribuidos en 13 plantas. Gran Vía 28 se construyó entre 1926 y 1929 según el proyecto del arquitecto Ignacio de Cárdenas, con la colaboración del estadounidense Louis S. Weeks.

Con 89 metros de altura y estructura metálica -una técnica entonces inédita en España-, fue el edificio más alto de Madrid hasta 1953 y uno de los primeros rascacielos de Europa.

Albergó la primera central telefónica automática de la ciudad, con capacidad para 40.000 líneas, y en octubre de 1928 acogió la primera conversación telefónica entre España y América.

El inmueble fue sede de la Compañía Telefónica Nacional de España desde finales de 1929. En 2008 la compañía se trasladó a Distrito Telefónica, en Las Tablas, y desde entonces Gran Vía 28 alberga el Espacio Fundación Telefónica, abierto en 2012, y la tienda Espacio Movistar.