Nvidia cierra la compra de Hugging Face por valor de 11.130 millones de euros

La compra se produce tras un reciente incidente de ciberseguridad que involucró a modelos de OpenAI, considerado una llamada de atención para la industria.

Nvidia asegura que mantendrá la plataforma abierta, permitiendo a los programadores elegir modelos y plataformas libremente, sin depender de su infraestructura.

Hugging Face es una plataforma líder en modelos abiertos de IA utilizada por más de 18 millones de desarrolladores y 200.000 empresas.

Nvidia ha adquirido Hugging Face por 11.130 millones de euros, reforzando su posición en el sector de la inteligencia artificial.

Nvidia ha confirmado la adquisición de la compañía Hugging Face, centrada en infraestructura y modelos abiertos de IA, por un total de 12.930 millones de dólares (11.130 millones de euros).

De esta forma, el gigante de los chips estadounidense da un nuevo paso en el sector de la inteligencia artificial.

El propio consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, ha compartido y celebrado la noticia en el blog de la compañía y ha sostenido que en su nuevo camino conjunto ambas empresas expandirán el acceso a la IA para desarrolladores e instituciones de todo el mundo.

Nvidia ha compartido que más de 18 millones de desarrolladores, investigadores y creadores utilizan Hugging Face para compartir más de tres millones de modelos, 500.000 conjuntos de datos y un millón de aplicaciones, y que otras 200.000 empresas emplean su plataforma.

Huang ha señalado que la compañía continuará siendo una plataforma abierta para todo el ecosistema de IA en la que los programadores elegirán los modelos y las plataformas libremente, sin necesidad de utilizar la infraestructura informática de Nvidia.

Modelos de IA

"Recientemente, fui coautor de una carta abierta sobre la importancia de las ponderaciones abiertas para la economía de la IA. Junto con líderes de toda la industria, planteamos una idea sencilla: las ponderaciones abiertas amplían el acceso a la IA y ayudan a garantizar que el liderazgo en IA se distribuya entre empresas, instituciones y comunidades. Los modelos abiertos permiten a las startups, empresas, universidades e instituciones públicas desarrollar capacidades avanzadas sin necesidad de entrenar cada modelo desde cero", ha afirmado el CEO de Nvidia.

Con la adquisición, Nvidia toma el control de la plataforma más grande del mundo en la que desarrolladores comparten diferentes modelos de IA con código abierto y que se erige como un actor clave en un momento de auge de la inteligencia artificial.

La operación se desvela pocas semanas después de que Hugging Face se encontrara en el centro mediático después de verse envuelta en un 'hackeo' por parte de modelos de OpenAI que escaparon de un entorno aislado de pruebas de manera autónoma aprovechando una vulnerabilidad de día cero en la barrera que les impedía conectarse a internet.

El incidente, impulsado por un agente de IA "de principio a fin", como explicaron desde Hugging Face tras informar de lo ocurrido, es algo más que una anécdota en el mundo de la ciberseguridad.

De hecho, el cofundador de Hugging Face, Thomas Wolf, consideró que se trata "una llamada de atención" para la industria.

El fabricante de chips avanzados anticipó la semana pasada un crecimiento de los ingresos "de aproximadamente el 70%" en su próximo ejercicio fiscal (2027/2028), como consecuencia del auge de la demanda de IA que está impulsando el desarrollo de infraestructuras a nivel mundial.