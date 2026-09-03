Digi baja bruscamente su ritmo de crecimiento de clientes tras su peor verano desde 2021

El churn o tasa de cancelación de clientes de banda ancha alcanzó el 17% en el segundo trimestre, señalando graves problemas de retención pese al crecimiento acumulado.

Las cifras de portabilidad neta en junio y agosto han sido las peores del año, con solo 35.900 y 40.300 altas netas, respectivamente.

La operadora sigue liderando en captación neta de clientes, pero su ritmo de crecimiento se ha ralentizado notablemente debido al aumento en la pérdida de abonados.

Digi ha experimentado su peor verano desde 2021 con una caída del 33% en altas netas de clientes respecto al mismo periodo del año anterior.

Digi redujo considerablemente la velocidad de crecimiento de clientes de telefonía móvil en los meses de verano cerrando su peor periodo estival desde 2021.

Los datos de portabilidad neta a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia indican que entre junio y agosto Digi cerró con 120.500 altas netas, una caída del 33% respecto de las 179.900 portabilidades alcanzadas en igual periodo de 2025.

Estos números se quedan muy lejos de las 148.800 altas de 2024, de las 136.300 de 2023 y de las 126.200 de 2022. Solo están por encima de las 98.000 a las que llegaron en los meses estivales de 2022.

Una época en la que todavía no se producía la explosión comercial de Digi y sus cifras estaban lejos de convertirse en el fenómeno al que llegaría en los meses posteriores. Se detiene así un ritmo de crecimiento sostenido casi desde su nacimiento.

El grupo de telecomunicaciones sigue siendo la operadora que más clientes gana en el mercado en términos netos, pero su ritmo de crecimiento se ha ralentizado de manera considerable.

Y lo hace fundamentalmente porque aumenta peligrosamente la pérdida de abonados. De hecho, la compañía de origen rumano acumula una salida de 614.000 líneas en lo que va de año, entre fijo y móvil.

La portabilidad neta -en poder de las operadoras y pendiente de confirmar por la CNMC- refleja las altas de una compañía de telecomunicaciones mediante el robo de clientes a sus competidores, a las que hay que restar las que pierden por este mismo procedimiento.

En el caso de Digi estos datos de portabilidad empeoraron principalmente por las cifras de junio y agosto. En el primer mes del verano las portabilidades netas de la operadora fueron de 35.900 registrando el peor dato en 42 meses.

Pero es que en agosto llegaron a 40.300 altas, registrando el segundo peor mes de los últimos 30. Una tendencia negativa que se ha acentuado en los meses estivales.

Las dos cifras son además las peores del año. A ello hay que sumar el dato de portabilidad fija que llegó a las 13.908 altas netas en agosto, también es el peor mes del año para este segmento.

Estamos ante un dato que se reduce drásticamente si lo comparamos con las mismas altas de Digi en marzo cuando llegaron a las 22.700.

La reducción de las altas netas en la telefonía fija es muy relevante porque hablamos de líneas convergentes que generan más valor (aumentan el ingreso por cliente conocido como ARPU) y además lleva asociadas varias líneas móviles en muchos casos.

La cifra aportada por la propia compañía más el dato de portabilidad neta reflejan que su mayor debilidad está en la retención de clientes, pese a que sigue arrebatando altas a sus competidores a gran ritmo

Digo comunicó esta semana que había registrado 1.179.600 portabilidades en los ocho primeros meses del año, lo que supone un incremento del 14,7% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Esto aflora una pérdida de 614.800 líneas hasta arrojar el saldo neto de 564.000 altas acumulado en los ocho primeros meses del año.

Respecto del mes de agosto, Digi registró más de 129.800 portabilidades, de las cuales más de 111.000 corresponden a líneas móviles y más de 18.700 a líneas fijas.

No obstante, al perder 75.500 líneas -70.000 móviles y 5.000 fijas- el saldo neto se queda en 54.200 altas netas totales durante el último mes del verano.

Es una realidad que Digi comienza a acusar los problemas de las grandes operadoras de telecomunicaciones y que, después de cinco años siendo el que capta más clientes, ha reducido drásticamente su capacidad de retención.

Un indicador que refleja esta realidad es el churn de sus clientes de banda ancha -la tasa de cancelación del servicio y que refleja la rotación de clientes- que se situó en el 15,8% al cerrar el año pasado. Un aumento de tres puntos respecto de las cifras del curso anterior.

Clientes totales de Digi

Este porcentaje volvió a subir en el segundo trimestre de este año hasta el 17%, según apuntó la operadora en sus últimas cuentas semestrales. El cliente de banda ancha es el de mayor valor.

De esta manera, Digi cuenta con más de 11,9 millones de servicios activos en España según el último informe de resultados publicado por la compañía al cierre del primer semestre.

Más de 7,8 millones de clientes contaban con el servicio de telefonía móvil; 2,9 millones disfrutaban del servicio de fibra, convirtiéndose ya el tercer operador por número de clientes de fibra después de Telefónica y MásOrange.

Del mismo modo, más de 905.000 tenían contratado el servicio de telefonía fija; y 249.000 el servicio de televisión que la operadora de telecomunicaciones lanzó hace menos de dos años.