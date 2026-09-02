Telefónica valida 1.000 soluciones y dispositivos IoT en su laboratorio TheThinX

En el último semestre, TheThinX ha recibido más de 125 visitas de clientes y probado más de 75 soluciones y dispositivos IoT, manteniendo un ritmo anual de más de 150 evaluaciones.

El laboratorio realiza pruebas de ciberseguridad avanzada, conectividad y compatibilidad con tecnologías como IoT, NB-IoT, LTE-M, 5G y redes satelitales o privadas.

TheThinX, ubicado en Madrid, permite a empresas, administraciones y partners simular entornos reales y verificar el funcionamiento de sus soluciones IoT antes del despliegue masivo.

Telefónica ha validado 1.000 soluciones y dispositivos IoT en su laboratorio TheThinX desde 2017, enfocados en sectores como energía, industria y salud.

Telefónica ha realizado en poco menos de una década la validación técnica de 1.000 soluciones y dispositivos IoT destinados a digitalizar sectores estratégicos como el de la energía, industria y salud.

El trabajo se ha realizado en el laboratorio de tecnología aplicada TheThinX creado en 2017 y que desde entonces está centrado en la innovación y en el desarrollo de soluciones tecnológicas robustas y seguras.

TheThinX, ubicado en Distrito Telefónica en Madrid, dispone de más de 700 metros cuadrados para que empresas privadas, administraciones públicas y partners puedan simular junto a los expertos de Telefónica entornos reales y verificar el funcionamiento completo de sus soluciones IoT antes de su despliegue masivo.

Estas pruebas permiten minimizar los riesgos técnicos, reducir los costes y el tiempo de desarrollo, así como mejorar la calidad del producto final.

En este entorno de innovación se realizan montajes de pilotos, pruebas de concepto, desarrollos y validaciones de soluciones IoT para comprobar previamente las posibilidades técnicas de la tecnología y validar la compatibilidad del sistema con redes como IoT, NB-IoT, LTE-M, 5G, satelitales o redes privadas.

Además de todo lo relacionado con la conectividad, los expertos de TheThinX también evalúan el comportamiento real de la solución y el dispositivo, tanto en condiciones simuladas como de red real.

Es así como ponen a prueba los dispositivos IoT, las comunicaciones y plataformas frente a amenazas reales (cumpliendo normativas y estándares de seguridad) para identificar posibles vulnerabilidades y las medidas correctivas para solventarlas.

Para ello, las soluciones y dispositivos IoT testados (contadores de agua, balizas, luminarias inteligentes, robots, drones…) son sometidos a rigurosos análisis de ciberseguridad avanzada, que incluyen pentesting (se simulan ataques controlados para identificar las vulnerabilidades), análisis forense digital (investigación de incidentes) y hardware hacking (analizar los componentes físicos para descubrir vulnerabilidades).

Sólo en el último semestre, el laboratorio TheThinX ha recibido más de 125 visitas de clientes, partners y empresas, y ha probado más de 75 soluciones y dispositivos IoT, manteniendo su ritmo de actividad de evaluar más de 150 al año.

Darío Cesena, director de IoT de Telefónica Tech, ha indicado que "el laboratorio TheThinX es un espacio de cocreación y experimentación en el que diseñamos con nuestros clientes y partners soluciones IoT a medida, desde la fase de diseño en la que asesoramos sobre la mejor tecnología para el caso de uso concreto hasta la integración final".

"Transformamos ideas en soluciones para escalar gracias a un entorno seguro que permite innovar con garantías y garantizar la viabilidad de cualquier proyecto digital antes de su despliegue masivo, avanzando en nuestro propósito de convertirnos en la mejor vía de acceso de ciudadanos, empresas y administraciones públicas a las tecnologías digitales", ha agregado.