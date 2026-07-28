Digi España registró pérdidas trimestrales de 2,7 millones antes de su estreno en bolsa

La salida a bolsa se realizó con una valoración rebajada y un bajo porcentaje de acciones en negociación, reflejando la desconfianza del mercado en los parámetros operativos de la compañía.

La deuda total de Digi España asciende a 920,4 millones de euros, impulsada por grandes inversiones para desplegar su red de fibra óptica y móvil.

El aumento de ingresos no ha logrado compensar los altos costes financieros, laborales y la depreciación de activos, lo que mantiene a la operadora lejos de beneficios recurrentes.

Digi España registró pérdidas de 2,7 millones de euros en el primer trimestre, casi triplicando las del mismo periodo del año anterior.

Digi España registró unas pérdidas de 2,7 millones de euros en el primer trimestre de este año, según sus últimos resultados financieros publicados que además utilizó para su salida a bolsa.

Este dato supone casi triplicar los 1,1 millones que perdieron en igual periodo de 2025, confirmando que el buen desempeño comercial y el aumento de ingresos de la operadora de telecomunicaciones sigue sin traducirse en beneficios recurrentes.

Hace dos semanas, Digi se estrenó en el parqué madrileño con altibajos y sin superar sostenidamente su precio de salida de 5,60 euros (este lunes cerró en 5,54 euros) por el ataque de fondos especuladores y por su escaso porcentaje de acciones en negociación, apenas el 14% del total.

No obstante, estos números reflejan que los inversores y el sector siguen sin confiar completamente en los principales parámetros operativos de la compañía.

Digi mantiene un crecimiento acelerado de ingresos, pero con gran gasto de capital para poder seguir manteniendo su modelo de bajo coste y con síntomas de estancamiento comercial.

Las cifras de la propia compañía indican que durante el año 2025 sus beneficios se redujeron de manera considerable desde los 304,9 millones de 2024 hasta solo los 14 millones.

Previamente, encadenó dos años de pérdidas: 14,7 millones en 2023 y 6,5 millones en 2024. En este caso por su gran inversión para poner en marcha su red de fibra óptica con más de 10 millones de hogares desplegados.

Volviendo a los resultados del primer trimestre, estos se vieron lastrados por el coste de la deuda y la depreciación de activos. En el primero de los casos, los costes financieros ascendieron a 11,5 millones; en el segundo, a 56,8 millones.

Los costes laborales también crecieron hasta los 151 millones, diez más que lo registrado en el primer trimestre de 2025.

Es así como los beneficios operativos (Ebitda) llegaron a los 7,6 millones, una caída frente a los 17,8 millones de un año antes; al mismo tiempo que se registraron pérdidas de 2,4 millones después de impuestos.

El gran lastre de Digi es su deuda. Los datos de la operadora indican que su pasivo llegó a los 920,4 millones hasta marzo, 77 millones más que igual periodo del año pasado.

De este montante, 450,7 es deuda financiera, 73 millones es arrendamientos y 362 millones en deudas comerciales.

Lo positivo es que la compañía sigue aumentando sus ingresos. En total, 252,2 millones frente a los 216,6 millones registrados en el primer trimestre de 2025.

Los números demuestran un aumento exponencial de los ingresos de dos dígitos, desde los 642 millones de 2023 hasta los 929 millones de 2025. Pero no es suficiente.

La deuda sigue disparada, las necesidades de inversión son recurrentes y el modelo de bajo coste está más presionado. Digi necesita capital para poder aumentar su masa de clientes, el único método para elevar ingresos.

Pero como no logra ofrecer una oferta realmente diferenciada necesita más capital para retener y captar estos clientes. Los últimos números de portabilidad reflejan que ya pierde más clientes que los que gana, aunque sigue siendo la operadora con mayor crecimiento del sector.

Sus ingresos por cliente (ARPU) siguen cayendo. En el primer trimestre llegó a los 7,46 euros, frente a los 8,20 euros del mismo periodo en 2025. En 2023 era de 9,39 al mes y en 2025 de 7,95 euros.

Por otro lado, las vías para financiar este crecimiento se agotan. Digi ha invertido 1.029 millones (Capex) entre 2023 y 2025. Solo en el primer trimestre se dejó 119,6 millones, un importante aumento frente a los 65,7 millones de igual periodo del año pasado.

En 2025 -y durante este 2026- los esfuerzos se han centrado en desplegar su red móvil heredada de los remedies de la fusión de Orange con MásMóvil.

Salida a bolsa

Parte de este despliegue se realizó con los 750 millones que obtuvieron por la venta de seis millones de unidades inmobiliarias a Onivia (Macquarie Capital, abrdn y Arjun Infrastructure Partners) en abril de 2024.

La compañía ha descartado seguir vendiendo más red, por el momento, y la matriz (con sus propias urgencias) ya no quiere seguir sufragando el coste de la inversión.

Es así como se explican las prisas para salir a bolsa. La operadora lo intentó en mayo, pero finalmente lo hizo en julio, pese a que las dudas sobre la guerra de Irán se mantenían.

Lo hizo para captar 330 millones, aunque con algunas sombras. Es verdad que hubo sobredemanda en su salida, pero esto fue en parte porque se rebajaron las expectativas iniciales.

Próximos resultados

Se pasó de una valoración de 2.500 millones (más deuda) a los 1.662 millones, 1.500 millones sin la ampliación de capital ejecutada. El porcentaje en bolsa también fue inferior, ya que Digi Rumanía se quedó con el 80% de la compañía, frente al 75% que se dijo originalmente.

De esta manera, Digi España fía buena parte de su futuro más inmediato a su desempeño bursátil. De momento, hay turbulencias, pero algunos analistas esperan que esta semana comience a remontar y a sacar su verdadero potencial.

En este contexto, los resultados semestrales -el 14 de agosto para todo el grupo- pueden ser un elemento a tomar en cuenta por los inversores y los bancos de inversión.