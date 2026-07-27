Vodafone se lanza a vender servicios con la marca de Finetwork en plena guerra judicial por control de la 'teleco'

Las claves

Las claves Generado con IA Vodafone ha comenzado a vender tarifas y servicios de Finetwork usando la marca registrada a su nombre, en plena disputa judicial por el control de la operadora alicantina. La comercialización se realiza a través de la web de Finetwork y utiliza la red 5G de Vodafone, orientándose a clientes del segmento low-cost. Un Juzgado de Madrid ha ordenado nuevos embargos sobre las cuentas de Finetwork a petición de Vodafone, que reclama una deuda estimada en 50 millones de euros. La disputa judicial surge tras la anulación del plan de reestructuración de Finetwork y el retorno del control a sus fundadores tras una breve integración en la estructura de Vodafone.

Vodafone ha iniciado este lunes la comercialización de tarifas y servicios de Finetwork en medio de la guerra judicial que mantiene por el control de la operadora de telecomunicaciones alicantina.

La operadora indica que ha hecho valer su condición de propietario de la marca Finetwork registrada a su nombre en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

Es así como ha empezado a comercializar tarifas Finetwork para móvil en la web www.finetwork.es, aprovechando una de sus plataformas tecnológicas. Además, en los próximos meses Finetwork ampliará la propuesta a planes y servicios convergentes con fibra, han indicado.

Los planes están orientados a un perfil de cliente low-cost, utilizando la red de Vodafone con cobertura 5G en todas las grandes ciudades y más del 92% de la población.

"Finetwork es una de las marcas más reconocidas del segmento low-cost en España, con una fuerte notoriedad construida en los últimos años a través de su patrocinio de LaLiga y otras propiedades deportivas de primer nivel", dice Vodafone.

Agregan además que su lanzamiento bajo Vodafone "permite preservar ese capital de marca y ponerlo al servicio de los clientes con una propuesta renovada".

Hace diez días un Juzgado de Primera Instancia de Madrid ha acordado nuevos embargos sobre las cuentas corrientes de Wewi Mobile, sociedad propietaria de Finetwork, según han confirmado a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes conocedoras del procedimiento.

Los embargos se han producido a petición de Vodafone en un nuevo episodio por el control de la operadora alicantina. Finetwork ha respondido solicitando la suspensión de la ejecución de la medida y podría haberse acogido a un nuevo concurso para frenarlo.

La petición de suspensión del embargo de las cuentas bancarias podría estar vinculada a una nueva comunicación de apertura de negociaciones con los acreedores, la figura conocida anteriormente como preconcurso, por parte de Wewi Mobile.

De esta manera, la operadora propiedad de Zegona reactiva la vía judicial para cobrar la deuda que mantiene Finetwork, estimada en unos 50 millones de euros.

El pasado 27 de abril, la Audiencia Provincial de Alicante anuló el plan de reestructuración de Wewi Mobile SL (Finetwork) aprobado en septiembre de 2025 por el juzgado mercantil número de la misma ciudad.

Este plan presentado por Vodafone España -principal acreedor de Finetwork- consistió en tomar el control de la operadora (al no poder cobrar la deuda) e integrar en su estructura para dar una solución de viabilidad.

En noviembre se dio vía libre al control de Finetwork por parte de Vodafone y la operadora funcionó dentro de la estructura de Zegona hasta finales de abril, cuando se anuló el plan y la compañía volvió a manos de sus fundadores.

No obstante, el embargo de las cuentas no supone que Vodafone tome el control de Finetwork, sino que las entidades bancarias deben bloquear y retener los saldos disponibles hasta cubrir las cantidades fijadas judicialmente.