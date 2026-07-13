MasOrange prepara su asalto al negocio de empresas para acortar la brecha con Telefónica y distanciarse de Vodafone

MasOrange ha logrado contratos relevantes, como la gestión del centro de ciberamenazas de Madrid y proyectos tecnológicos para Aena, el Ministerio de Educación y varias comunidades autónomas.

La compañía apuesta por la ciberseguridad y servicios tecnológicos avanzados, participando en proyectos de redes 5G, inteligencia artificial, cloud e IoT para grandes empresas y sector público.

El objetivo es acercarse al 40% de cuota que tiene en el mercado residencial, mejorando su presencia en el segmento B2B donde actualmente está por debajo de su peso en hogares.

MasOrange refuerza su estrategia en el negocio de empresas y administraciones públicas para acortar distancia con Telefónica y superar a Vodafone.

MásOrange

MasOrange prepara una nueva ofensiva para reforzarse en el negocio de empresas y de administraciones públicas, seguir ganando cuota y acercarse al 40% de participación que mantiene en el mercado residencial.

El equipo de Orange Francia ha situado el negocio de empresas como una de las prioridades de su estrategia en España tras tomar el control de MasOrange hace un mes.

Su objetivo es recortar en el menor plazo posible la brecha que tienen con Telefónica, el indiscutido líder del sector y alejarse de Vodafone, con el que mantienen una férrea competencia por el segundo lugar.

De hecho, antes de que se fusionaran con MásMóvil, una de las obsesiones de París era arañar cuota en el mercado de empresas en lo que llamaron su fair share, es decir, una cuota justa cercana a su peso en el mercado doméstico. Sería una manera de aumentar los ingresos de manera consistente en un mercado residencial cada vez más competitivo

En este sentido, tras la integración en la joint venture en marzo de 2024, se han dado pasos para avanzar en el segmento de empresas, incluso con crecimientos del 20% anual, aunque los avances siguen estando lejos de esta cuota justa.

Ninguna de las empresas revela sus datos segregados del segmento B2B (grandes empresas, pymes y de administraciones públicas), pero fuentes del sector coinciden en señalar que el liderazgo indiscutido es para Telefónica con una cuota de entre el 55% y el 60%.

Una participación que en el sector también atribuyen a la gran implantación histórica de la operadora en su condición de incumbente y su elevada penetración en administraciones públicas a todos los niveles del Estado.

El segundo lugar se lo disputan MasOrange y Vodafone dependiendo del segmento específico. De hecho, en los últimos dos años la operadora de Orange ha superado a la de Zegona en algunos sectores.

Las fuentes consultadas coinciden en señalar que la cuota de MasOrange y Vodafone está cercana al 20% en estos momentos, aunque ninguna de las dos compañías da cifras oficiales.

Sin embargo, la realidad indica que MasOrange es la única de las tres grandes con una cuota en empresas inferior a su peso en el mercado residencial.

Telefónica duplica en empresas y Vodafone está más de cinco puntos por encima, mientras que los franceses tienen la mitad de la cuota en B2B que la que tienen en B2C.

En este sentido, el objetivo de Orange es que su filial española siga ganando cuota, pero quizás con una mayor velocidad y para ello está poniendo al servicio de la compañía todo su soporte, sus soluciones y su equipo internacional.

El pasado 13 de mayo presentaron en España la filial mundial de ciberseguridad de Orange con el objetivo de convertirse en actor principal de un mercado muy fragmentado.

Filial de ciberseguridad

La compañía espera captar entre un 1% y el 5% del mercado español de la ciberseguridad que llegó a los 2.300 millones en el año 2025. Es decir, unos 115 millones que supone estar dentro de los tres primeros actores en 2030 en un sector altamente atomizado

Y este será solo el primer paso. El plan pasa por seguir exportando soluciones de empresas que han funcionado en otros mercados y ponerlo al servicio del equipo técnico y comercial de España.

De momento, hay camino recorrido. El consejero delegado de MasOrange, Meinrad Spenger, ha manifestado una apuesta clara por aumentar su posición en el mercado de empresas y las administraciones públicas desde que comenzó a andar la joint venture.

Es así como los últimos contratos de la operadora con grandes empresas y administraciones le sitúan como el número dos del mercado B2B durante este año, según algunas fuentes del sector.

Nuevos contratos

Basan su propuesta en un servicio integral que combina las telecomunicaciones y tecnología, lo que les ha permitido ganar proyectos relevantes en ámbitos de IA, cloud o IoT y apoyándose en sus infraestructuras de fibra y móvil de España y Europa.

Bajo su marca Orange, han encabezado proyectos destacados en redes privadas 5G SA como los puertos de Barcelona y Valencia, o la reciente adjudicación de Aena para impulsar modelos de operación más eficientes, automatizados y digitalizados.

En los últimos dos años ha ganado proyectos de las administraciones públicas como el de telecomunicaciones fijas y móviles del Estado y la primera burbuja táctica para emergencias operativa en España junto al Ayuntamiento de Madrid.

También gestionará el Centro de Operaciones de Ciberseguridad (SOC) de la Comunidad de Madrid, lideran proyectos de educación con escuelas conectadas, Educa en Digital y ahora con los nuevos proyectos de robótica de la Junta de Andalucía, la Generalitat de Valencia y los gemelos digitales para el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Sector privado

En el sector privado, más del 80% de las compañías del Ibex tienen a MasOrange como proveedor al mismo tiempo que siguen lanzando servicios como el fast track (red 5G dedicada para asegurar conectividad premium) y conecta 5G, que permite a los clientes configurar su propia red 5G.

Entre sus proyectos se incluyen soluciones 5G integrando conectividad, edge computing y comunicaciones avanzadas para industria, transporte, emergencias y defensa.