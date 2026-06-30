Amazon España registró un beneficio antes de impuestos de 290 millones en 2025

Amazon ha impulsado 100 proyectos solares y eólicos en España, que generarán 3,8 GW de energía limpia, y planea nuevas inversiones enfocadas en IA y economía circular.

La empresa cuenta con 30.000 empleados fijos y ha invertido más de 25.000 millones de euros en España desde su llegada hace 15 años.

La contribución fiscal total de Amazon en España ascendió a 1.500 millones de euros en 2025, repartidos entre impuestos directos e indirectos.

Amazon España obtuvo un beneficio antes de impuestos de 290 millones de euros en 2025, con una facturación bruta de 9.000 millones, un 11% más que en 2024.

Los negocios de Amazon en España registraron un beneficio antes de impuestos de 290 millones de euros en 2025, según los datos consolidados distribuidos este martes por el gigante tecnológico.

Por primera vez la compañía hace pública la cifra de beneficio operativo, en el que incluye todas sus líneas de negocio en España.

Logística, el comercio online, los servicios en la nube (AWS), la plataforma en streaming e incluso la creación de contenido sumaron una facturación bruta de 9.000 millones de euros, lo que supone una mejora del 11% respecto de los 8.000 millones de 2024.

Respecto al impacto fiscal, Amazon pagó 428 millones de euros en impuestos directos en España (en 2024 fueron 400 millones), de los que 84 millones correspondieron a impuesto de sociedades.

El resto de impuestos directos incluyen contribuciones a la Seguridad Social y otros tributos como los impuestos pagados por la adquisición o construcción de terrenos, el impuesto sobre servicios digitales y los derechos de importación.

Respecto de impuestos indirectos, la compañía pagó más de 1.100 millones de euros. Se trata de impuestos que recaudan y remiten de sus clientes, empleados y terceros debido a nuestras actividades comerciales en España.

Incluyen el IVA y los impuestos pagados por sus empleados retenidos por Amazon, así como el IVA que Amazon recauda y remite a las autoridades fiscales en España por las ventas de terceros.

En total, la contribución fiscal total de Amazon en España llegó en 2025 a los 1.500 millones, 200 millones más que los 1.300 millones del año anterior.

Amazon también ha destacado que se ha reinvertido más de la mitad de su facturación con 6.500 millones de euros en la construcción y mantenimiento de su infraestructura como en los salarios de sus empleados.

En cuanto al empleo, Amazon ya tiene una plantilla de 30.000 trabajadores fijos -sin incluir los temporales de las campañas de Navidad o del Black Friday. El año anterior eran 28.000, lo que les mantiene en la lista de los diez mayores empleadores privados de España.

La compañía celebra además su 15 aniversario desde que desembarcó en España, un periodo en el que -indican- han realizado una inversión conjunta de 25.000 millones de euros.

Según la consultora Keystone Strategy, las inversiones de Amazon en los últimos 15 años han aportado más de 25.000 millones de euros adicionales al PIB nacional.

Actualmente, su presencia en España incluye alrededor de 40 instalaciones logísticas repartidas por todo el país, oficinas corporativas en Madrid y Barcelona, dos centros de desarrollo de software y los centros de datos de Amazon Web Services (AWS) en Aragón.

Proyectos de inversión

En 2025 pusieron en funcionamiento una nueva estación logística en Málaga y en 2026 abrirán su primer centro de distribución en el país, que estará ubicado en Zaragoza. Además de una estación logística en Paterna, Comunidad Valenciana.

Este año también anunciaron un aumento de su inversión en España para ampliar su infraestructura cloud e impulsar la innovación en IA en Europa, en la que van a invertir 33.700 millones de euros.

También construirán en Aragón nuevas instalaciones de cadena de suministro -una fábrica de ensamblaje de servidores y un centro de fabricación y reparación de servidores de IA- "como parte de nuestra estrategia de economía circular", indica la compañía.

Amazon llega hoy al 90% de los códigos postales en dos días o menos, lo que significa que -indican- vivir en un pequeño municipio ya no implica renunciar al acceso a los mismos productos y servicios disponibles en las grandes ciudades.

España rural

Amazon recuerda que, a través de iniciativas como Amazon Hub Delivery, los propietarios de comercios en pueblos y barrios pueden repartir pedidos de Amazon en su entorno más cercano, generando ingresos adicionales y contribuyendo a una logística más rápida y sostenible. Esta red supera los 4.000 colaboradores en toda España.

Del mismo modo, más del 60% de los artículos vendidos en Amazon provienen de vendedores externos, en su mayoría pequeñas y medianas empresas, las que superaron los 1.200 millones de euros en exportaciones en 2024.

Estas empresas emplean a más de 45.000 personas para gestionar sus negocios online, impulsando el desarrollo económico y social de sus comunidades, y trascendiendo las grandes ciudades.

Del mismo modo, en sus centros tecnológicos de Madrid y Barcelona, más de 1.000 ingenieros y desarrolladores crean soluciones que usan millones de personas en todo el planeta.

Proyectos solares

El software del Kindle Scribe y los resúmenes de reseñas generados por inteligencia artificial, se han desarrollado en España.

Por otro lado, con el objetivo de alcanzar las cero emisiones netas de carbono antes de 2040, Amazon ha impulsado en España un total de 100 proyectos solares y eólicos –que proporcionarán más de 3,8 gigavatios (GW) de energía limpia-, capacidad suficiente para alimentar lo equivalente a más de 2,3 millones de hogares españoles al año.