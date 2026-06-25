El Gobierno aprobará antes de fin de año el decreto para que las 'telecos' tengan cuatro horas de cobertura móvil en apagones

El coste estimado de reforzar la red para estas exigencias oscila entre 51 y 73 millones de euros.

El decreto diferencia entre instalaciones de primer nivel (24 horas de operatividad), nivel intermedio (12 horas) y el resto (4 horas).

Las operadoras deberán implantar nuevos planes de seguridad, redundancia y baterías en las antenas para asegurar el servicio en emergencias.

El Gobierno aprobará antes de fin de año un decreto que obliga a las telecos a garantizar cuatro horas de cobertura móvil para el 75% de la población en caso de apagón eléctrico.

El Gobierno ha anunciado que antes de fin de año aprobará el real decreto de seguridad y resiliencia de las redes que obliga a las operadoras de telecomunicaciones a mantener una cobertura de cuatro horas para el 75% de la población en caso de caída de la red eléctrica.

Así lo confirmó este jueves el ministro de Transformación Digital, Óscar López, durante su intervención en la segunda jornada del Summit DigitalES, la cita anual de la patronal digital española.

El objetivo es, ha indicado, que los operadores "comiencen a implantar gradualmente nuevos planes de seguridad, obligaciones de redundancia y baterías para las antenas de telecomunicaciones". Para López es un "nuevo derecho digital", pese a que el detalle de la norma ya se conoce desde diciembre del año pasado.

El Ministerio ha señalado anteriormente que diversos incidentes como la pandemia de la Covid-19, la erupción volcánica de La Palma, la dana que asoló la Comunidad Valenciana en octubre de 2024 o el apagón de abril han puesto de manifiesto "la trascendencia de las redes y servicios de telecomunicaciones y la necesidad de establecer un marco jurídico completo, detallado y actualizado de seguridad y resiliencia" de las mismas.

Cada operador de telecomunicaciones clasificará todas sus instalaciones en distintas categorías. En el caso de que se produzca una interrupción de suministro eléctrico, la compañía estará obligada a garantizar su funcionamiento durante un tiempo mínimo determinado, que dependerá de en qué nivel esté englobada la infraestructura.

En concreto, el real decreto fija que las consideradas de primer nivel deberán tener garantizada la operatividad durante al menos 24 horas, mientras que las instalaciones clasificadas de nivel intermedio deberán ser operativas durante al menos 12 horas. El resto de infraestructuras deberá tener garantizado el servicio durante cuatro horas.

En el caso concreto de una red móvil, estas cuatro horas deben mantener la cobertura al 75% de la población. Cada operador establecerá una estrategia en la que podrá priorizar unas tecnologías sobre otras (voz sobre datos, por ejemplo) o instalaciones que considere conveniente en función a su vinculación a la prestación de servicios públicos y servicios de relevancia económica y social.

El proyecto normativo pone también un foco especial en reforzar la operatividad y continuidad de las comunicaciones de emergencia dirigidas a los centros del 112 y alertas públicas. Estos centros, así como los operadores que les dan conectividad, deben confeccionar y presentar planes de seguridad.

Según la memoria del Real Decreto, el coste de reforzar el servicio de las redes móviles durante al menos cuatro horas tendrá un coste aproximado de entre 51 millones de euros y 73 millones.

Una cantidad que el Ministerio considera "proporcional y equilibrada" para el fin que se pretende conseguir de evitar la interrupción de los servicios de comunicaciones electrónicas en situaciones de emergencia.

Por otro lado, en su intervención, el ministro ha puesto en valor el panorama tecnológico actual de España que "nada tiene que ver" con cómo era cuando se celebró la primera edición de este foro, que festeja su novena cita este año.

Por ello, ha repasado algunas de las principales medidas impulsadas por el Ejecutivo en los últimos años como el paquete de más de 10.000 millones de euros destinado a las estrategias nacionales de IA, tecnologías cuánticas y deep tech.

O las inversiones de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) en compañías tecnológicas disruptivas; y la apuesta por la supercomputación, con la creación de dos fábricas de inteligencia artificial (IA); y la candidatura para albergar una gigafactoría europea de IA.

Soberanía tecnológica

Asimismo, ha subrayado que dos de cada tres euros se han destinado a la transformación verde y digital del país.

"Se resume en una palabra: soberanía tecnológica", refiriéndose a las medidas que han servido para avanzar en una hoja de ruta de digitalización de España. "Una soberanía que es políticamente obligatoria, socialmente necesaria y empresarialmente útil", ha aseverado el ministro.

"Todos podemos ganar con la transformación digital pero no debemos olvidar quiénes deben ganar primero, las personas", ha concluido.