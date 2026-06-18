Echarri se plantea elevar su participación en Avatel para facilitar una venta o una fusión

La operadora ha provisionado la devolución de 164 millones de fondos europeos Next Generation por retrasos y problemas en la ejecución de proyectos de 5G rural e Internet.

En los últimos tres años, Avatel ha registrado pérdidas por más de 100 millones de euros y ha realizado dos ERE que afectaron a casi 700 empleados.

Avatel atraviesa una complicada situación económica, con pérdidas significativas y una elevada deuda, lo que ha llevado a sus accionistas a replantear el futuro de la empresa.

Josep Maria Echarri, dueño de Inveready, estudia aumentar su participación en Avatel para facilitar una venta o fusión de la compañía.

Josep Maria Echarri -dueño de Inveready y del 49% de la operadora de telecomunicaciones- se plantea elevar su participación en la compañía, según han indicado a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes conocedoras.

La situación económica de Avatel se complica, con abultadas pérdidas y una elevada deuda, lo que ha obligado a sus dueños a replantearse los escenarios.

Y una de las opciones que está sobre la mesa es que Echarri asuma el control en el medio plazo adquiriendo su 51% (o una parte importante de esta participación) a Víctor Rodríguez, fundador de la compañía.

Echarri lleva varios meses intentando realizar operaciones corporativas que incluyan a Avatel, pero sin éxito. La idea sigue sobre la mesa aunque en el entorno del empresario se cree que sería más fácil si el dueño de Inveready tiene el control de la compañía.

Los dos socios (Vaiia Kapital de Víctor Rodríguez y fondos gestionados por Inveready Asset Management) adquirieron hace un año el 100% de Avatel a los otros dos socios históricos de la compañía: Ignacio Aguirre y Jorge Gómez, quienes compartían la propiedad en tres tercios con Rodríguez.

Tomaron el control por 250 millones más deuda (otros 440 millones de euros), inyectaron capital por 100 millones y vendieron activos por casi 165 millones.

Del mismo modo, crearon Avatel Infra para segregar los activos de red de la compañía, una filial en la que entró con casi el 50% un fondo vinculado a Inveready tras inyectar 80 millones de euros.

Desde el punto de vista operativo, la quinta compañía de telecomunicaciones de España cerró un pacto de alquiler de red a largo plazo con MasOrange sustituyendo a Telefónica, su histórico proveedor.

Pero las cosas no parecen mejorar. La compañía realizó dos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en los últimos tres años (2024 y 2026) con casi 700 despidos en total para reducir sus costes.

Durante la pandemia la compañía fue muy activa comprando 140 pequeñas operadoras locales, aunque su aumento de clientes y de facturación no acompañó este crecimiento explosivo.

Avatel se ha estancado en un despliegue de fibra de 1,2 millones de hogares y 700.000 clientes tras registrar pérdidas los tres últimos años. En 2023 se dejaron 22,1 millones, en 2024 perdieron 42,9 millones y en 2025 otros 35,3 millones de euros.

El plan original de los nuevos dueños era adelgazar la compañía para ponerla en valor, aumentar sus ingresos y hacerla atractiva de cara a una oleada de integraciones.

De hecho, el equipo de Echarri lleva desde principios de este año explorando opciones, pero sin concretar ninguna operación.

Red de fibra

El gran objetivo era crear una gran red alternativa de fibra óptica y de activos de telecomunicaciones que en el futuro pueda hacer frente a Telefónica y MasOrange, pero centrada en operadores locales.

En este sentido, encaja la inversión de Inveready en la sociedad escindida de redes de Avatel, aunque queda en el aire el futuro el resto de la compañía que es la que tiene los problemas financieros.

De esta manera, se ha especulado con un posible interés de los fondos dueños de Onivia (Macquarie Capital, Arjun y abrdn), pero hasta la fecha no se ha cerrado ningún acuerdo.

La clave está en ver cuál es el futuro inmediato de Avatel. Como parte de otra gran compañía mediante un acuerdo de fusión o una venta que, en todo caso, en estos momentos no generaría plusvalías

Fondos europeos 'NextGen'

Las fuentes consultadas indican que uno de los problemas es que los principales socios no se han puesto de acuerdo en los siguientes pasos que debe seguir Avatel, por lo que una opción sería que Echarri y sus socios tomaran en solitario el control de Avatel.

De momento, no hay una decisión tomada pero se quieren sentar las bases para los próximos meses que pueden ser complicados para la operadora de telecomunicaciones. Y el cambio de control es una opción que gana enteros.

Por otro lado, la operadora se enfrenta a eventuales devoluciones de fondos europeos Next Generation, según ha explicado en su último informe financiero anual y ha revelado Cinco Días.

Avatel ha recibido 299 millones de euros atribuidos a varios programas de 5G rural, pero no ha podido gastar una buena parte de este montante por la demora de los proyectos ejecutados.

Es así como la operadora ha provisionado el reintegro de 164 millones por los retrasos en los programas de Internet y 5G rural financiados por la Unión Europea alegando problemas burocráticos y trabas administrativas para su ejecución.