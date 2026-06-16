Vodafone España reduce sus pérdidas hasta los 189 millones y aumenta sus ingresos por primera vez desde 2022

La compañía redujo su deuda financiera neta un 13% y mejoró su flujo de caja operativo un 22%, apoyada en nuevas alianzas y una estrategia comercial reforzada.

La base de clientes de banda ancha y móvil continuó creciendo, con seis trimestres consecutivos de altas netas y mejores márgenes operativos.

La operadora logró que sus ingresos crecieran por primera vez desde 2022, especialmente impulsados por el aumento en el cuarto trimestre.

Vodafone España redujo sus pérdidas a 189 millones de euros en su último ejercicio fiscal, casi la mitad respecto al año anterior.

Zegona -cuyo único activo es Vodafone España- redujo sus pérdidas hasta los 189 millones de euros en su año fiscal que comprende desde abril de 2025 hasta marzo de 2026.

Este dato supone que el desequilibrio ha caído prácticamente a la mitad desde los 439 millones que se dejaron el año fiscal anterior, según las cifras publicadas por la operadora este martes.

Estos números no incluyen el impacto de Finetwork, cuya propiedad se decide en estos momentos en los tribunales de justicia.

La compañía alcanzó un EBITDAaL de 1.341 millones de euros en el ejercicio fiscal 2026, un crecimiento del 7% frente a los 1.249 del curso anterior. Esto elevó el margen sobre ingresos hasta el 37%, mejorando el 34% anterior.

La evolución se aceleró en el cuarto trimestre, con un EBITDAaL de 363 millones de euros y un margen del 40%, frente a los 312 millones y el 35% de margen registrados en el mismo periodo del año fiscal anterior.

Por otro lado, la operadora comienza a dar síntomas de que recupera el pulso comercial. En el cómputo de doce meses los ingresos llegaron hasta los 3.628 millones, lo que implica prácticamente igualar los 3.629 millones de un año antes.

No obstante, la facturación creció tanto en el cuarto trimestre del ejercicio como en la segunda mitad del año, un 2,0% y un 1,5% respectivamente. Vodafone España no crecía en ingresos desde 2022.

La compañía alcanzó el sexto trimestre consecutivo de crecimiento en altas netas tanto en banda ancha como en móvil.

La base de clientes de banda ancha sumó 29.000 altas netas y la de móvil contrato creció en 128.000 líneas en el ejercicio. En el cuarto trimestre, la compañía registró 2.000 altas netas en contrato fijo y otras 30.000 en móvil.

Los resultados de este curso volvieron a estar marcados por un coste de depreciaciones y amortizaciones de 972 millones y un coste financiero (pago de intereses) de 337 millones de euros.

En este sentido, la deuda financiera neta se redujo un 13% durante el ejercicio, desde los 3.713 millones en marzo de 2025 a 3.214 millones de euros en marzo de 2026.

Esto sitúa a Zegona-Vodafone España en un ratio de apalancamiento de la compañía en 2,4 veces EBITDAaL, frente a 2,9 veces el ejercicio anterior.

El flujo de caja operativo, medido como EBITDAaL menos Capex, aumentó hasta 763 millones de euros en el ejercicio fiscal 2026, un 22% más interanual, con un margen sobre ingresos del 21% frente al 17% en FY25.

Estrategia comercial

En el cuarto trimestre, se incrementó hasta 176 millones de euros, un 31% más que en el mismo periodo del año anterior.

La puesta en marcha de las dos sociedades conjuntas de infraestructuras de fibra (FibreCos), en alianza con MasOrange y GIC, por un lado, y con Telefonica y AXA por el otro, permitió ingresar 1.800 millones, de los que 1.600 millones se destinaron a los accionistas y 200 millones al repago de la deuda. Asimismo, se redujo en un 69% el número de acciones de Zegona.

La compañía ha indicado que el equipo ha continuado su plan de transformación apoyado en tres pilares: una organización más ágil, un enfoque comercial reforzado y una estricta disciplina financiera. "Este modelo de gestión está permitiendo revertir las dinámicas heredadas y recuperar la senda del crecimiento rentable", han señalado.

Respecto de la mejora comercial han dicho que la recuperación "se ha sustentado en una propuesta de valor más competitiva, un portfolio rediseñado y una reorganización de los canales de venta orientada a ganar eficiencia".

"Vodafone España ha reforzado su estrategia comercial con foco en clientes convergentes, destacando el mayor uso de terminales como palanca de fidelización, así como con el impulso de Lowi, incluyendo televisión y dispositivos en su oferta comercial, y con nuevas campañas de imagen de marca para Vodafone y Lowi".